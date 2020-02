Rusland houdt stemming over grondwetswijzigingen Poetin

Russische kiezers gaan op 22 april stemmen over de beoogde grondwetswijzigingen van president Vladimir Poetin. Dat meldt het Russische persbureau Interfax woensdag. Vorige maand schaarde de Doema zich al unaniem achter een reeks ingrijpende hervormingen van het Russische staatsbestel.

De president heeft zelf ingestemd met een nationale stemming over de kwestie, zo zegt de Russische politicus Pavel Krasheninnikov tegen Interfax. Het is op dit moment niet duidelijk of en op welke manier de stemming nog invloed heeft op de constitutionele hervormingen. Eerder noemde Poetin het nog onnodig om een referendum te organiseren over de veranderingen. Wel zei hij dat het belangrijk is dat de Russen zich via een stemming nog zouden uitspreken over zijn voorstellen.

Op 15 januari kondigde Poetin aan dat hij de Russische grondwet ingrijpend wil veranderen. Daarbij wordt de macht van een zittende president ingeperkt, terwijl de premier en het parlement juist meer bevoegdheden krijgen. Volgens analisten wil Poetin met behulp van de wijzigingen zijn macht behouden na afloop van zijn vierde termijn als president in 2024. Direct na de bekendmaking van Poetins plannen diende premier Dmitri Medvedev het ontslag in van de Russische regering.

