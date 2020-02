Protesten tegen burgerschapswet lopen uit de hand in New Delhi

Bij protesten tegen een omstreden 'anti-moslimwet' zijn vanaf maandag nieuwe rellen uitgebroken tussen moslim- en hindoegroepen in de Indiase hoofdstad New Delhi. Mensen gingen elkaar te lijf met houten stokken, metalen buizen en stenen. Rellende menigtes staken meerdere gebouwen in brand.