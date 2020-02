Ook Europese sport merkt nu de gevolgen van coronavirus

Net als met de uitbraak van het nieuwe coronavirus begon de cirkel klein: uit angst voor gezondheidsrisico’s werden sportevenementen in China van de agenda gehaald, zoals de WK indooratletiek in Nanjing, de Grand Prix van Shanghai en voetbalwedstrijden van Chinese topclubs.

Maar met de verspreiding van het virus over de wereld, groeit de cirkel in hoog tempo en lijkt geen enkel sportevenement meer gevrijwaard van de gevolgen. Hoe zit het met het EK voetbal, dat tussen 12 juni en 12 juli in twaalf Europese landen moet worden gespeeld? En moet Zandvoort over twee maanden wel tienduizenden Formule 1-fans uit de hele wereld willen ontvangen, bij de terugkeer van de Grand Prix? Gaan de Spelen in Tokio gewoon door, vanaf eind juli?

Europees voetbal

Definitieve antwoorden zijn er nog niet, maar feit is dat de internationale sportkalender van 2020 geen enkele zekerheid meer kent. Het Amerikaanse persbureau AP publiceerde woensdagmiddag een lijst met bijna honderd sportevenementen die inmiddels zijn afgelast, uitgesteld of aangepast, van de marathon van Pyongyang in Noord-Korea tot het WK tafeltennis – en de lege tribunes van het Stadio Giuseppe Meazza van Internazionale in Milaan, deze donderdagavond in de Europa League.

De lijst werd de afgelopen 24 uur uitgebreid met onder meer het WK shorttrack, dat was toegewezen aan de Koreaanse hoofdstad Seoul. Na China heeft Zuid-Korea de meeste besmettingen.

Organisatoren prediken voorzichtigheid. De gezondheid van het publiek en de sporters staat voorop. De Internationale Schaatsunie (ISU) overweegt het evenement, half maart gepland, op een later tijdstip of op een andere plek te organiseren. Het besluit betekent een flinke streep door de ambities van de Nederlandse shorttrackploeg, de laatste jaren de grote favoriet voor de podiumplaatsen, met rijders als Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt.

„Dit is een klap voor mij en voor elke schaatser die deel zou nemen”, zei Schulting in een reactie tegen het ANP. „Het is klote dat ik nu niet de kans heb om mijn wereldtitel te prolongeren. Ik begrijp dit besluit natuurlijk wel. Het aantal besmettingen loopt snel op en je wilt verdere verspreiding tegengaan. De gezondheid van sporters, stafleden en officials gaat boven alles. Dit is voor nu het meest verstandige besluit, daar heb ik niks tegen in te brengen.” De ISU liet weten „geen keus” te hebben. „Er is te veel onzekerheid omtrent de verspreiding van het virus. Een andere locatie vinden is gezien de omstandigheden op dit moment heel lastig.”

Geen Italiaanse rugbyers

In Europa gaan ook steeds meer sportevenementen niet door. Ierland stelt de rugby-interland in het Zeslandentoernooi tegen Italië uit, gepland op 7 maart in Dublin. De Ierse autoriteiten vinden het risico van inreizende Italianen te groot. „Ik weet dat het heel teleurstellend is voor velen, maar het is belangrijk, boven alle andere afwegingen, dat we beslissingen nemen met het oog op de volksgezondheid”, zei de Ierse minister van Volksgezondheid, Simon Harris, tegen de Ierse omroep RTE.