Gemeente Den Haag hielp onjuiste vergunningen Opera op orde krijgen

De gemeente Den Haag heeft de uitbater van zalencentrum Opera, verdachte in de omkopingszaak rond de lokale politieke partij Groep de Mos, geholpen zijn vergunningen op orde te krijgen. De gemeente adviseerde de man zijn boekhouding aan te passen, nadat uit onderzoek van NRC was gebleken dat die niet correspondeerde met de omstreden nachtvergunningen die hij in 2019 kreeg.

Dat staat in antwoorden op raadsvragen van de Haagse Stadspartij over de Haagse horecavergunningen, naar aanleiding van publicaties van NRC en de website Gemeente.nu. Eind vorig jaar bleek dat Den Haag, in strijd met haar eigen regels, de nachtvergunningen had verstrekt aan twee slapende bv’s van Opera-uitbater en Groep de Mos-lijstduwer Atilla Akyol. Dat mag niet, omdat bedrijven zonder economische activiteit niet te controleren vallen.

„De ondernemer is hierop aangeschreven om de situatie weer kloppend te maken,” schrijft waarnemend burgemeester Johan Remkes hierover aan de Haagse raad. Dit kon omdat „te allen tijde duidelijk is geweest voor wiens rekening en risico de horeca-inrichtingen worden geëxploiteerd.”

De nachtvergunningen staan centraal in het corruptieonderzoek naar Atilla Akyol, zijn broer Erdinc en de politieke partij van de Haagse oud-wethouder en loco-burgemeester Richard de Mos. De Mos zou de vergunningen hebben geregeld in ruil voor financiële steun van de broers aan zijn partij.

Uit de antwoorden van Remkes wordt duidelijk dat Opera in de periode dat De Mos wethouder was in Den Haag weinig te duchten had van de gemeente. Zo was politie-informatie dat Akyol in 2017 verdachte was in „een groot witwas-en gokonderzoek” geen aanleiding om een integriteitsonderzoek in te stellen. Evenmin bood dit gegeven „grond om de gevraagde nachtontheffingen te weigeren”, aldus Remkes.

Lees ook hoe de illegale gokwereld vat kreeg op het bestuur van Den Haag: Nachtvergunning? Regel ik voor je

Openheid over vergunningen

Inmiddels is op het Haagse gemeentehuis een draai gemaakt. Remkes schrijft nu aan de gemeenteraad dat „naar de huidige inzichten een bredere consultatie van de buurt mogelijk gewenst was geweest”. Ook onderzoekt de plaatsvervangend burgemeester de mogelijkheden om – naar Amsterdams voorbeeld – veel meer informatie over horecavergunningen digitaal beschikbaar te maken.

Den Haag stelt zich sinds De Mos opstapte als wethouder vanwege het corruptie-onderzoek ook strenger op jegens Opera. De shishalounge die na de toekenning van de nachtvergunningen in het zalencentrum werd geopend, is onder druk van de gemeente gesloten, blijkt uit de brief aan de raad.

Akyol mocht de waterpijpen aanbieden, aldus Remkes, maar niet in het restaurant dat hij daarbij had geopend. „De bestaande vergunningen voorzien niet in de exploitatie van een zelfstandig restaurant. Daarom heeft dit, conform het handhavingsbeleid, geleid tot een schriftelijke waarschuwing. De shishalounge is inmiddels gesloten.”