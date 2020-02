Nieuwe eigenaar Belgische Blokkervestigingen onderzocht wegens fraude

Justitie doet onderzoek naar Dirk Bron, de nieuwe eigenaar van de 129 Belgische vestigingen van Blokker. Het onderzoek houdt verband met een partij merkonderbroeken uit Turkije die Bron in 2016 kocht maar later nep bleek te zijn, bevestigt hij woensdag na berichtgeving van het AD en De Telegraaf. Het Openbaar Ministerie in Den Haag bevestigt dat er een onderzoek loopt.

Bron wordt verdacht van het niet afdragen van omzetbelasting, verduistering, oplichting en witwassen. Het onderzoek werd volgens hemzelf geopend na een melding van de bank dat hij „grote bedragen cash opnam”. „Daarna hebben ze mijn telefoon afgetapt om er achter te komen wat er aan de hand was.” Twee dagen zat hij in 2016 op het politiebureau om toelichting te geven op de onderbroekendeal die hij eerder dat jaar sloot en contant had betaald.

Backdoor

De gewraakte onderbroeken kocht Bron naar eigen zeggen via een Nederlandse handelaar die zijn voorraad weer via de Björn Borg-fabriek in Turkije gekocht zou hebben. „Later ben ik er achter gekomen dat de partij backdoor was ingekocht [...]. Dat wil zeggen: het waren fake-artikelen, maar wel uit de echte fabriek.” De tussenhandelaar zou hem zelfs een factuur van de fabriek hebben laten zien. In Brons boeken stond de deal eveneens netjes vermeld, zegt hij zelf.

„Ik verwacht niet veroordeeld te worden, want in Nederland mag je contant inkopen. Het is niet verboden dat je cash betaalt”, aldus Bron aan de telefoon. Hij zegt er al meerdere keren bij het OM op aangedrongen te hebben dat de zaak voor de rechter wordt gebracht. „Ik wil dit toch wel een keer de wereld uit hebben.” Hij heeft er dan ook geen moeite mee dat zijn naam genoemd wordt in dit artikel.

Mega World

Het opkopen van goedkope partijen is een specialisme van Bron. Dat is ook zijn plan voor de Belgische Blokkervestigingen. De winkels worden omgebouwd tot een nieuwe keten genaamd Mega World. Daar wil hij producten die bijvoorbeeld te veel geproduceerd zijn of afkomstig zijn van failliete bedrijven met korting verkopen. Hij is al bezig met het aanleggen van een nieuwe winkelvoorraad.

Michiel Witteveen, sinds een klein jaar eigenaar van Blokker, was toen hij de Belgische winkels vorige week verkocht niet op de hoogte van de strafzaak, zegt hij. „Wij hebben hier gisteren kennis van genomen. Hij heeft ons toen uitgelegd wat er speelde. Het is niet aan ons om daar nu rechter in te spelen. Hij wordt voorlopig alleen verdacht.”

Of Witteveen anders had besloten als hij eerder over de zaak had geweten, vindt hij „speculeren achteraf”. De verkoop is nu gesloten, en daaraan kan volgens de verkoper niets meer veranderen. „Er is vorige week een gesprek geweest met de vakbonden en de ondernemingsraad waarin Dirk Bron heeft verteld wat zijn plannen zijn. Daar is door de bonden positief op gereageerd. Wat ons betreft is het daarmee klaar.”

Voor de werknemers van Blokker België vindt Witteveen het niettemin „heel vervelend” dat hun nieuwe baas wordt verdacht van strafbare feiten. „Dat geeft veel onrust voor het personeel. Maar ik ga ervan uit dat het management in België, samen met Dirk Bron, deze mensen goed gaat informeren.”

Ondanks alle juridische problemen, heeft Bron van de onderbroekenbusiness geen afscheid genomen. Deze maand nog kreeg hij een partij 70.000 stuks aangeboden, vertelde hij vorige week aan NRC. Die komen niet van dezelfde leverancier als de partij uit 2016, zegt hij nu. „Dat doe ik niet meer. Ik heb ter goeder trouw gehandeld, maar ik ben er gewoon in gelopen.”