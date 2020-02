‘Nationale politie heeft geen goed beeld van aantal steekincidenten’

De politie is er niet in geslaagd om een goed beeld te krijgen van het landelijke messenprobleem. Dat komt doordat het aantal steekpartijen in Nederland niet op de juiste wijze wordt geregistreerd. Dat schrijft De Telegraaf.

Lokale politiekorpsen en burgemeesters waarschuwen al enige tijd voor een toename van het aantal incidenten met steekwapens, vooral onder jongeren. Het gaat regelmatig om dodelijke incidenten waarbij tieners betrokken zijn. Daarom wilde de politietop een analyse laten uitvoeren. Het lukt echter niet om de cijfers goed op een rijtje te krijgen.

Zo wordt er niet apart geregistreerd op steekincidenten waarbij wordt gedreigd of gestoken. Op dit moment kan een steekincident in het systeem ook het leksteken van een band zijn. Hoewel de landelijke politie er niet in slaagt, lukte het Rotterdam vorig jaar wel een analyse te maken van het aantal steekincidenten. Zij doen dat door het systeem handmatig te doorzoeken.

Het aantal zaken rond illegaal wapenbezit bij bureau Halt steeg van 269 in 2016 naar 395 vorig jaar. Burgemeesters riepen onlangs op tot een landelijk messenverbod, maar volgens experts is dat moeilijk te handhaven. Ook minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus (CDA) is niet voor een landelijk verbod.

