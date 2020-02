Medewerkers detentiecentrum geschorst om verdenking van geweld

Vier medewerkers van het detentiecentrum in Rotterdam zijn geschorst vanwege verdenking van extreem geweld tegen een man in bewaring. De medewerkers blijven geschorst tot het onderzoek is afgerond, meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) woensdag. Het voorval vond plaats in januari.

In het centrum, gelegen naast het Rotterdam The Hague Airport, zitten mannelijke vluchtelingen zonder verblijfsvergunning die het land moeten verlaten. Volgens de DJI zou de man in bewaring herhaaldelijk tegen een deur hebben geschopt. Het personeel probeerde met hem te praten, maar de man zou een van de medewerkers hebben bedreigd en slaande bewegingen hebben gemaakt. Daarop brachten de medewerkers de man naar een isoleercel, waarbij ze volgens de DJI meer geweld zouden hebben gebruikt dan toegestaan. Over wat voor geweld de medewerkers precies gebruikten en hoe het nu met de vreemdeling is, doet de DJI geen uitspraken.

Detentie „inhumaan”

Dit is niet de eerste keer dat het centrum in opspraak raakt. In 2012 concludeerde de Nationale ombudsman Reinier van Zutphen dat detentie van vreemdelingen in Rotterdam „inhumaan” was. Het centrum voerde veranderingen door, maar begin deze maand stelde de ombudsman dat de vreemdelingenbewaring in Rotterdam niet was verbeterd.

Van Zutphen was in het bijzonder kritisch op het vaak en langdurig in afzondering plaatsen van gedetineerden als straf. Ook ontbreekt het aan privacy en zinvolle dagbesteding in het centrum, aldus de ombudsman. „Vreemdelingenbewaring is geen straf maar een bestuursrechtelijke maatregel, met als enige doel mensen beschikbaar te houden voor uitzetting”, aldus Van Zutphen.