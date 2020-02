‘Man die op carnavalspubliek inreed had geen politiek motief’

De man die maandag op het publiek inreed bij een carnavalsintocht in de Duitse plaats Volksmarsen had daarvoor geen politiek of ideologisch motief. De Frankfurter Allgemeine Zeitung schrijft dinsdag dat de onderzoekers die motieven uitsluiten. Bij de actie van de 29-jarige man raakten meer dan zestig mensen gewond, onder wie twintig kinderen.

Dinsdag maakte de Duitse politie bekend dat de man wordt verdacht van meervoudige poging tot moord. De verdachte zou volgens de politie opzettelijk zijn voertuig hebben ingereden op een grotere groep mensen met de bedoeling ze te doden. Hij weigert tot nu toe een verklaring af te geven voor zijn daad.

Volgens de Frankfurter Allgemeine hoopt de politie aanwijzingen te vinden in onder meer zijn mobiele telefoon. Of hij zelf ook gewond is geraakt, is niet bekendgemaakt. Uit de eerste onderzoeken bleek dat er geen alcohol in het spel was. De man was al bekend bij de politie vanwege onder meer belediging.