KLM en Lufthansa bezuinigen om coronavirus

De tijd van buiten de deur vergaderen of het inhuren van consultants is voorbij. KLM bezuinigt om de kosten door de uitbraak van het coronavirus te compenseren.

Dat bleek woensdag uit een brief van financieel directeur Erik Swelheim aan medewerkers. Swelheim schrijft dat het nieuwe coronavirus een „significante impact” heeft op de inkomsten van KLM, een probleem dat slechts deels kan worden opgevangen door lagere kosten en een lagere brandstofprijs. Swelheim: „Het virus had al een flinke impact op het vliegverkeer van KLM naar Azië, en kan nu door de vele besmettingen in Italië ook gevolgen hebben voor de rest van ons netwerk.”

Woensdagochtend werd bekend dat Lufthansa, de grootste vliegtuigmaatschappij in Duitsland, kosten probeert te besparen vanwege het coronavirus door bijvoorbeeld nauwelijks nog personeel aan te nemen.

Vliegtuigmaatschappijen over de hele wereld hebben last van het virus. De internationale luchtvaartassociatie verwacht de eerste terugval van wereldwijde vraag naar luchtvaart sinds de financiële crisis uit 2008. Airfrance-KLM heeft vluchten naar plaatsen als Chengdu, Hangzhou en Xiamen, Peking en Shanghai tot zeker eind maart opgeschort. De maatschappij waarschuwde eerder dat kosten voor het bedrijf door het virus zouden kunnen oplopen tot 200 miljoen euro in deze maanden. Ook elders waarschuwen maatschappijen voor gederfde inkomsten. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas vreest dat de jaarlijkse winst 90 miljoen euro minder hoog kan uitpakken. Ook die maatschappij stopt tijdelijk met het aannemen van nieuwe mensen.

Op de drukke luchthaven van Singapore is het nu „stiller dan in bibliotheken”

Bij KLM worden investeringen die niet hard nodig zijn, uitgesteld, zoals in vastgoed- en IT-projecten, schrijft Swelheim in de brief. Personeel wordt gevraagd om vakantiedagen op te nemen op dagen waarop ze geen werk hoeven te doen door het virus. Het inhuren van consultants mag alleen nog bij uitzondering. Ook geldt op verschillende afdelingen tijdelijk een vacaturestop. Alleen reclamecampagnes die op de korte termijn extra inkomsten genereren, zoals de reclame voor de ‘wereld deal weken’, zijn nog gewenst. Reiskosten van personeel moeten teruggebracht en voor internationale vergaderingen krijgen videoconferenties de voorkeur. Ook bij Lufthansa worden projecten stopgezet en wordt personeel dat niet hoeft te werken gevraagd om onbetaald verlof op te nemen.

Toch hebben Aziatische luchtvaartmaatschappijen nog het meeste last van het virus. De internationale luchtvaartassociatie voorspelde vorige week dat Chinese maatschappijen alleen al in hun thuismarkt zo’n twaalf miljard euro zullen mislopen. Financial Times merkte op dat het op de normaal drukke luchthaven van Singapore „stiller is dan in de meeste bibliotheken”.

Ook voor de aandelenkoers heeft het virus gevolgen. Met name afgelopen weekend, toen de problemen met het virus in Noord-Italië ernstiger werden, zakten de koersen in. Het aandeel van KLM is sinds afgelopen vrijdag dertien procent gedaald. De koers van Lufthansa zakte met twaalf procent.