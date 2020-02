De harde werker die Disneys megadeals sloot doet nu echt een stap terug

De laatste keer dat Bob Iger overwoog met pensioen te gaan, gooide een telefoontje roet in het eten. Rupert Murdoch wilde weten of Iger een glas wijn kwam drinken bij hem thuis in Bel Air, Los Angeles.

De ontmoeting in 2017 leidde uiteindelijk tot de verkoop van 21st Century Fox – onderdeel van Murdochs media-imperium – aan The Walt Disney Company, waar Bob Iger sinds 2005 de hoogste baas is.

Maar deze keer komt Igers pensioen écht in zicht. Per direct stapt de 69-jarige Amerikaan op als topman, zo maakte Disney dinsdag onverwacht bekend. Iger verdwijnt nog niet helemaal uit beeld: totdat zijn contract afloopt, eind 2021, is hij nog aan het bedrijf verbonden, onder meer als president-commissaris.

In zijn bijna vijftien jaar aan het roer, maakte Iger van Disney een invloedrijk mediabedrijf, met verreweg de hoogste blockbusterdichtheid van Hollywood, een eigen streamingdienst en – niet te vergeten – de meeste pretparkbezoekers: jaarlijks 160 miljoen wereldwijd.

Vier megadeals

Vorig jaar had Disney een ongeëvenaarde 11,1 miljard euro aan bioscoopomzet, met zes films die meer dan een miljard ophaalden, zoals Frozen 2, Toy Story 4 en Avengers: End Game. Belangrijk onderdeel van dat succes zijn zijn vier megadeals die Iger sloot.

Toen hij in 2005 aantrad als Disneys hoogste baas, was de boel daar wat ingedut. Uit de eigen studio’s kwam al een aantal jaar maar weinig opzienbarends. De grootste hits uit die periode (Toy Story, The Incredibles) maakte Disney in samenwerking met animatiebedrijf Pixar, in eigendom van Steve Jobs. Totdat Jobs ruzie kreeg met Igers voorganger, tenminste.

Igers imago van een integere, harde werker, liep amper krasjes op

Iger zag in dat Disney Pixar nodig had. Hij overtuigde Jobs in 2007 tot de verkoop van de animatiestudio. Daarna volgden superheldenfabriek Marvel – X-Men, The Avengers – van de excentriekeling Isaac Perlmutter in 2009, en het Star Wars-universum van George Lucas in 2012. Vervolgens was er dus ook nog de overname van 21st Century Fox, waarbij Disney de hand legde op filmstudio’s, tv- en filmrechten en 400 tv-zenders.

Voor het sluiten van deze deals was Bob Igers persoonlijkheid doorslaggevend, noteerde de The New York Times vorig jaar. Iger wordt omschreven als bescheiden, integer, en oprecht geïnteresseerd. Om de vier mannen tot verkoop te verleiden, kwam Iger steeds persoonlijk opdraven. En hij had oog voor de gevoeligheden: hun kindje zou opgeslokt worden door het ‘Magic Kingdom’. Met Steve Jobs – toch niet de gemakkelijkste man – bleef Iger tot aan diens dood bevriend.

Weerman

Bob Iger werd in 1951 geboren in de staat New York, in een huishouden dat gedomineerd werd door zijn manisch depressieve vader. Tijdens zijn studie aan het Ithaca College werkte hij ’s avonds in een Pizza Hut. Zijn droom tv-journalist te worden gaf hij op nadat hij in Ithaca vijf maanden weerman was geweest. Hij kwam achter de schermen terecht bij tv-zender ABC – later overgenomen door Disney – en werkte zich op tot de hoogste regionen.

Iger vertelde The New York Times dat hij anders was dan collega’s die aan topuniversiteiten afstudeerden. „Ik voelde me niet minderwaardig, maar ik wist dat ik niet één van hen was. Ik had geen Gucci-schoenen.” Maar wat hij wél bleek te hebben, aldus Iger, was een stevig arbeidsethos. „Ik besefte: wacht eens even, ik ben in sommige opzichten misschien niet speciaal. Maar wanneer er dingen geregeld moeten worden, dan ben ik wél speciaal.”

Igers imago van een integere, harde werker, liep tijdens zijn vijftien jaar aan het hoofd van Disney amper krasjes op. Uitzondering was wellicht de kritiek van Abigail Disney, kleindochter van Walt Disneys broer. Zij noemde Igers 65,6 miljoen dollar (60,3 miljoen euro) aan salaris op Twitter „krankzinnig” en riep hem op het Disney-startsalaris van 15 dollar per uur te verhogen. Iger reageerde in de Wall Street Journal zoals topmannen dat vaker doen: „dit is nu eenmaal hoe mensen bij bedrijven als het onze betaald krijgen.”

Iger wordt opgevolgd door Disney-veteraan Bob Chapek, hiervoor verantwoordelijk voor de pretparken. Onder zijn bewind wordt duidelijk of de door Iger opgezette streamingdienst Disney+ écht de concurrentie aan kan met nieuwe mediaspelers als Netflix. De voortekenen lijken gunstig: begin februari waren er in drie maanden 28,6 miljoen abonnees binnengehaald (Netflix is nog zes keer groter). Tot zijn contract afloopt, blijft Iger zich met Disney bemoeien, zei hij dinsdag. Vooral, schrijft FT, met „creatieve inspanningen” op tv- en filmgebied: „de echte prioriteit”.