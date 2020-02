Na het ontbijt gooi ik een geel vaatdoekje op de trap, om zo in de wasmand te doen. Mijn dochter (3) vraagt aan mij waarom ik dat doe. Ik antwoord: „Het doekje stonk een beetje, dus dat moet in de was.” Mijn dochter antwoordt: „Stinkt!”

Ik leg het verschil uit tussen tegenwoordige en verleden tijd, waarop zij antwoordt: „Het doekje stinkt toch nog steeds? Dus het is ‘stinkt’!”

