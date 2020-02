‘Fuck Uber, fuck Uber’, klinkt het uit tweehonderd kelen

Hij is helemaal uit Lille komen rijden – en dus krijgt Ben Ali Brahim een daverend applaus. „Uber maakt ons werk kapot,” roept de Franse taxichauffeur door een megafoon – eerst in het Frans, daarna in het Arabisch. „Uber is net als de maffia!”

Zo’n tweehonderd Uber-chauffeurs demonstreren woensdag op de stoep van het Europese hoofdkantoor in Amsterdam. Het is het derde protest in twee weken tijd. Voor het eerst zijn er ook chauffeurs uit andere Europese steden: Londen, Brussel en Lille. De sfeer is bij vlagen grimmig. „Fuck Uber, fuck Uber!” brullen de demonstranten, sommigen met opgeheven middelvinger.

De chauffeurs vinden dat ze door de taxidienst worden uitgebuit: de tarieven zijn te laag, de commissie voor Uber te hoog. Bovendien laat Uber volgens hen te veel chauffeurs toe in de app, waardoor er te weinig ritten overblijven. „Er komen elke dag meer taxi’s bij,” zegt initiatiefnemer Stef Key. Hij wil dat Uber een chauffeursstop invoert en een minimumtarief van 1,60 euro per kilometer.

Veel chauffeurs vertellen dat ze werkdagen van tien tot twaalf uur draaien om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. „Op dit moment verdien ik 500 tot 600 euro per week,” zegt Abdel Nasir, die voor het eerst demonstreert. „Daar gaat dan nog 500 euro vanaf voor brandstof en 350 euro voor verzekeringen.”

Servet Aktaz opent de app op zijn smartphone om de oogst van gisteren te laten zien: negen uur gewerkt, 102,30 euro verdiend. „Hoe kom je dan rond, als je ook nog vaste lasten moet betalen?” Zijn oordeel over Uber: „Moderne slavernij.”

'Minder, minder!'

Na een half uur staat de straat voor het Uber-kantoor helemaal vol met taxi’s. Iedere nieuwe golf actievoerders die luid toeterend komt aanrijden, wordt met gejuich ontvangen. Politieagenten kunnen ternauwernood voorkomen dat de taxi’s de doorgaande weg blokkeren.

De ingang van het Uber-gebouw is uit voorzorg gesloten, maar een delegatie onder leiding van Key mag via een zijdeur naar binnen om met de Uber-directie te praten. Ondertussen wordt buiten de sfeer erin gehouden. „Willen jullie meer of minder commissie?” klinkt het door de megafoon.

„Minder, minder!”

Na een half uur staat Key weer buiten. „Het was het bekende liedje,” zegt hij tegen de demonstranten. „Uber leeft met ons mee, maar ze doen geen concrete toezeggingen.” En dus gaan de Uber-chauffeurs over twee weken opnieuw demonstreren. Deze keer in Den Haag.

Een woordvoerder van Uber laat weten dat het bedrijf „de signalen serieus neemt” en „aanvullend in gesprek gaat met 50 chauffeurs om met hen naar hun inkomsten te kijken”.