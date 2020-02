Formule 1-teams mogen omstreden route over strand nemen

De gemeenteraad van Zandvoort heeft ingestemd met de strandroute die drie Formule 1-teams tijdens de Grand Prix in mei willen gebruiken. De route zal onder andere drie kilometer door natuurreservaat Noordvoort gaan. Eerder had de gemeenteraad van Noordwijk al met het plan ingestemd.

De drie teams hadden de ontheffing aangevraagd om te voorkomen dat ze vast komen te staan in files tijdens het evenement op 3 mei. Milieuorganisaties demonstreerden tegen het plan. Zo is een petitie tegen de strandroute al duizenden keren ondertekend en kwamen volgens NH Nieuws tijdens de raadszitting in Zandvoort demonstranten binnen die een zogenoemde die-in hielden.

In een eerder stadium had het Zandvoortse college van burgemeester en wethouders de strandroute nog een “terugvaloptie” genoemd, waarbij de route alleen gebruikt wordt als er geen andere opties meer zijn. Volgens het huidige besluit mag er maximaal twee keer per dag heen en weer gereden worden. De voertuigen moeten verder elektrisch of hybride zijn om geluidsoverlast en uitstoot te beperken.