Eerste klasse verdwijnt uit Arriva-treinen in Friesland en Groningen

In de nieuwe treinen waarmee Arriva vanaf 13 december gaat rijden in Groningen en Friesland zit geen eerste klasse meer. De provincies zijn de opdrachtgevers van Arriva en vinden de luxeplekken niet meer nodig. Dat meldt Omrop Fryslân. Wel worden alle zitplaatsen in de treinstellen iets comfortabeler.

De aanpassing is redelijk uniek in Nederland. Alle NS-treinen hebben namelijk nog wel een eerste en tweede klasse. De enige plek waar wel al treinen rijden zonder eerste klasse, is tussen Dordrecht en Geldermalsen. Daar rijden treinen van vervoerder Qbuzz.

Lees ook: Reis met de trein en je ziet premium- en budgetmensen

Groningen en Friesland willen dat de kwaliteit voor alle reizigers toeneemt. Zo komen er in de nieuwe treinen usb-poorten bij de stoelen om telefoons mee op te laden. Ook komen er klaptafels die werken met een laptop makkelijker moeten maken, én afgesloten stiltecoupés. Die zijn er nu nog niet. In sommige Arriva-treinen geldt nu al alleen een tweedeklassetarief, terwijl er nog wel eersteklassecoupés zijn.