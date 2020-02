Nog twee Italianen in hotel Tenerife besmet met Covid-19

Het is nog niet duidelijk of de Olympische Spelen van komende zomer in Japan zullen doorgaan. Het Olympisch Comité neemt waarschijnlijk in mei een beslissing. De voorbereidingen op de Spelen gaan de komende tijd daarom gewoon door.

In Brazilië wordt de besmetting nog onderzocht door de gezondheidsdiensten in São Paulo. Een 61-jarige man zou vorige week in Noord-Italië zijn geweest en nu symptomen van de ziekte vertonen. Hij is in de quarantaine geplaatst in afwachting van de test.

De twee Italianen die ook positief zijn getest op het virus waren samen met het andere Italiaanse stel naar Tenerife gereisd. Ze zijn alle vier in afzondering ondergebracht in een ziekenhuis op het toeristeneiland. Afgelopen weekend raasde zandstorm Calamia nog over het eiland.

In het hotel H10 Costa Adeje Palace op Tenerife is het nieuwe coronavirus bij nog twee Italianen vastgesteld. Dat hebben de autoriteiten woensdag laten weten, meldt persbureau Reuters. Op dinsdag werd bekend dat een Italiaanse dokter en zijn vrouw besmet zijn met het virus, waarna zo'n duizend vakantiegangers in het hotel, onder wie zeker dertien Nederlanders, twee weken in quarantaine zijn geplaatst.

Besmette Duitser was in Limburg

Een Duitser die is besmet met Covid-19 is een week geleden in Limburg geweest. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu dinsdagavond. De GGD zal onderzoeken met wie de man in Limburg in contact is geweest en of deze personen ook besmet zijn geraakt.

Mensen die na contact met de man symptomen van Covid-19 vertonen zullen in quarantaine worden geplaatst.

Eerder op de dag werd bekend dat in het Duitse stadje Erkelenz, op zo'n twintig kilometer van de Nederlands grens, het virus is vastgesteld bij een 47-jarige man. Het is de eerste besmetting in de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen. Of het om dezelfde man gaat die een week geleden in Limburg was, is niet bekend gemaakt.