Brink’s gaat na vijf jaar weer waardetransport Nederland verzorgen

Geldtransporteur Brink’s keert terug in het Nederlandse straatbeeld. Het Amerikaanse The Brink’s Company heeft woensdag bekendgemaakt een deel van de geldbezorging over te nemen van G4S, de grootste geldtransporteur in Nederland. De geldtransportwagens van Brink’s Nederland verdwenen vijf jaar geleden nadat het noodlijdende bedrijf in Duitse handen kwam.

The Brink’s Company neemt het geldtransport van G4S in zeventien landen over, naast Nederland onder meer ook in België. Daarmee breidt het Amerikaanse bedrijf zijn activiteiten uit naar 55 landen. Brink’s betaalt 860 miljoen dollar (ruim 790 miljoen euro) aan G4S. De overname - waarbij 25.000 medewerkers, 168 vestigingen en 3.700 voertuigen gemoeid zijn - is Brink’s „grootste tot nu toe”, aldus algemeen directeur Doug Pertz.

Voorlopig blijven de huidige geldtransportwagens van G4S nog in gebruik voor het waardetransport in Nederland. De naam van Brink’s keert „op termijn” terug op nieuwe geldtransportwagens en uniforms, aldus een woordvoerder. De Nederlandse organisatie van G4S telt ruim 1.000 medewerkers. Het management dat hen leidt, blijft onveranderd.

Brink’s Nederland werd in 2015 overgenomen door de Duitse branchegenoot Wincor. De waardetransporteur had het toen financieel erg lastig, omdat een flink deel van de inkomsten was weggevallen toen Rabobank en SNS Bank vertrokken als klant. Wincor voegde Brink’s weer samen met dochterbedrijf SecurCash. De tak hiervan die de geldautomaten bevoorraadde, werd vorig jaar een dochterbedrijf van G4S.

Steeds minder contante betalingen

De markt voor contant geld krimpt al jaren vanwege het toenemende aantal pinbetalingen. Het deel van SecurCash dat winkels van contant geld voorzag, ging begin 2019 failliet. Naast de teruglopende contante geldbetalingen waren ook de lagere marges die winkeliers afdwongen op geldbezorging aanleiding voor de miljoenenverliezen.

In onderzoek van TU Delft werd vorig jaar gewaarschuwd dat het binnen vijf tot tien jaar niet meer rendabel is contant geld als betaalmiddel aan te houden als De Nederlandsche Bank (DNB) niet ingrijpt. Volgens cijfers van Betaalvereniging Nederland werd vorig jaar in Nederland 67 procent van de aankopen elektronisch betaald.