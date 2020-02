A’dam doet aangifte van vermissing kunst Slotervaartziekenhuis

De gemeente Amsterdam doet aangifte van vermissing van 24 kunstwerken die in bruikleen waren gegeven aan het failliete Slotervaartziekenhuis. Dat staat in een brief die de Amsterdamse wethouder Touria Meliani (Kunst en Cultuur, GroenLinks) dinsdag aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

Door de aangifte worden de kunstwerken opgenomen in een database van vermiste kunstwerken. Mochten de vermiste kunstwerken ooit bij een veilinghuis worden aangeboden, dan is het bekend dat ze eigendom zijn van de gemeente Amsterdam, zegt de gemeente.

Het Stedelijk Museum Amsterdam heeft geconstateerd dat 38 werken in het verleden door de gemeente in bruikleen zijn gegeven aan het MC Slotervaart. Bij het faillissement van het ziekenhuis in november 2018 werd een inventarisatie gemaakt van alle kunst. Daarbij werden maar veertien van de 38 kunstwerken gevonden die door de gemeente in bruikleen zijn gegeven.

Het Slotervaartziekenhuis in Asmterdam. Bovenop het dak de omgekeerde prisma, ook wel De Piramide genoemd. Foto Koen van Weel/ANP

Glaswand Karel Appel

Daarnaast bevatte de inventarisatielijst 181 andere werken. Die komen allemaal in het bezit van de gemeente, zo bepaalde de curator. In totaal zijn dat dus 195 werken, waaronder ook een bijzonder kleurrijke glaswand van Karel Appel. Andere bijzonder werken zijn de salamander in de tuin van het ziekenhuis, die in 1993 werd gemaakt door Herman Makkink, en de omgekeerde prisma op op het dak van het ziekenhuis, gemaakt door Piet Hein Stulemeijer in 1996.

Het Stedelijk Museum Amsterdam gaat bijna alle werken vervoeren naar de opslag. Vijf kunstwerken, zoals de salamander en de glazen wand van Karel Appel, zijn moeilijk verplaatsbaar. Het museum gaat de kunstwerken onderzoeken en besluit daarna welke stukken worden toegevoegd aan de collectie en welke werken worden verkocht.