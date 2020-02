Algoritme moet Amsterdam helpen in strijd tegen illegale verhuur

De gemeente Amsterdam gaat het komend half jaar een algoritme gebruiken om illegale woningverhuur in stad tegen te gaan. Dat heeft het college dinsdag bepaald, bevestigt een woordvoerder van de gemeente na berichtgeving in de Volkskrant. Het gaat in eerste instantie om een test van tien weken, waarna de werking van het systeem wordt beoordeeld.

Het algoritme gaat onder meer data analyseren die afkomstig is van eerdere woonfraudezaken en kijken naar gegevens uit de basisregistratie personen. Volgens de gemeente gaat het algoritme hetzelfde werk doen als mensen, maar dan veel sneller. Hoofd handhaving Dienst Wonen Zorg en Samenleven in Amsterdam Marnix Bolkestein zegt tegen de Volkskrant dat onderzoek wat nu weken kost, een algoritme in minder dan een seconde kan doen.

Strengere regels

Amsterdam probeert al langere tijd de illegale verhuur van woningen in de stad tegen te gaan. Ondanks strengere regels nam de verhuur via onder meer platform Airbnb de afgelopen jaren alleen maar toe. De prijs per nacht van een vakantiewoning steeg ook de afgelopen jaren. De maximale verhuurtermijn van een woning in Amsterdam ligt op zestig dagen en bewoners moeten hun woning aanmelden bij de gemeente als zij deze willen onderverhuren.

Volgens de gemeente moet het algoritme ervoor zorgen dat beter kan worden ingeschat of op een adres woonfraude wordt gepleegd. Uiteindelijk moet handhavers wel zelf bepalen of zij ook naar het adres gaan.

Eerder deze maand bepaalde de rechter dat de gemeente Amsterdam geen gebruik mag maken van SyRI (Systeem Risico Indicatie) om fraude met sociale zekerheid in de stad op te sporen. Dat systeem maakte ook gebruik van een algoritme, waarbij uit meerdere persoonsgegevens data werd verzameld. Volgens Bolkestein is het algoritme dat wordt ingezet om illegale verhuur te bestrijden, goedgekeurd door een onafhankelijke privacycommissie. Wat precies het verschil is tussen SyRI en het nieuwe systeem, zegt Bolkestein niet.