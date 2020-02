Advocaten kroongetuige Nabil B. blijven anoniem bij openbare zitting

De twee nieuwe advocaten van kroongetuige Nabil B. blijven anoniem tijdens de openbare pro-formazittingen van het Marengo-proces. Daarin is Ridouan Taghi de hoofdverdachte en staan nog zestien verdachten terecht. Dat heeft de rechtbank Amsterdam woensdag besloten. De maatregel is een unicum in de Nederlandse rechtspraak en het gevolg van de moord op Derk Wiersum, de vorige advocaat van B. die in september werd doodgeschoten.

De advocaten zullen de zittingen van aanstaande donderdag, vrijdag en de vrijdag daarop volledig afgeschermd volgen met behulp van een videoverbinding. Ook B. zelf wordt tijdens de zittingen afgeschermd en verblijft op een aparte geheime locatie. Daarbij zou in eerste instantie ook Taghi zelf voor het eerst bij aanwezig zijn, maar hier kwam hij eerder deze maand op terug. De 42-jarige Taghi werd in december opgepakt in Dubai en vervolgens overgeleverd aan Nederland.

Lees ook: Nieuwe advocaat kroongetuige Nabil B.: ik wil de rechtsstaat verdedigen

Weski

Begin januari werd duidelijk dat Nabil B. bijgestaan zou worden door twee advocaten die anoniem zouden blijven tijdens de besloten verhoren bij de rechter-commissaris. Inez Weski, de advocaat van Taghi, maakte bezwaar hiertegen omdat zij wil kunnen controleren in hoeverre de kroongetuige tot een verklaring komt in samenspraak met zijn advocaten of derden. Volgens de anonieme advocaten van B. bracht Weski hen hiermee in gevaar.