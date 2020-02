20 doden bij protesten tegen burgerschapswet New Delhi

Zeker twintig mensen zijn vanaf maandag om het leven gekomen bij protesten tegen een burgerschapswet in New Delhi. Tientallen gewonden liggen nog in ziekenhuizen, melden internationale persbureaus. Lokale autoriteiten verwachten dat het dodental verder zal stijgen. De rellen van de afgelopen dagen zijn de gewelddadigste van de afgelopen maanden.

Demonstranten protesteerden in de Indiase hoofdstad tegen een nieuwe burgerschapswet. De wet moet het krijgen van Indiaas burgerschap makkelijker maken voor alle religieuze minderheden die geboren zijn buiten India, maar sluit moslims uit. Tijdens de protesten braken rellen uit tussen moslim- en hindoegroepen, waarbij tegenstanders elkaar te lijf gingen met stokken, metalen buizen en stenen.

New Delhi is het toneel van protesten sinds het Indiase parlement de wet in december goedkeurde. Critici hekelen de wet als een ‘anti-Moslimwet’. De rellen vallen samen met het eerste staatsbezoek van president Trump aan India.