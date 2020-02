Oud-president Egypte Hosni Mubarak (91) overleden

De voormalige president van Egypte Hosni Mubarak is dinsdag op 91-jarige leeftijd in Caïro overleden. Dat meldt persbureau AFP op basis van een verklaring van zijn familie. Mubarak bestuurde Egypte bijna dertig jaar lang met harde hand. Hij moest in 2011, tijdens de Arabische Lente, het veld ruimen. Mubarak was een van de langstzittende presidenten van Egypte. Hij was al lange tijd ziek, en onderging recent een operatie.

In Egypte zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Het Egyptische leger omschreef de oud-president dinsdag als „leider in oorlogstijd”. Mubarak werkte voor hij als president aantrad bij de luchtmacht. In 1981 kwam hij aan de macht na de moord op zijn voorganger Sadat. Hij werd op papier vier keer tot president gekozen, maar die verkiezingen verliepen zelden democratisch.

Arabische Lente

In 2011 ontstonden in Caïro hevige, wekenlange protesten tegen zijn regime. Later maakte de autoritaire president bekend zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen. Desondanks hielden de protesten, door overwegend jonge Egyptenaren, aan. Onder die druk trad Mubarak alsnog af.

In hetzelfde jaar werd Mubarak vervolgd voor de dood van honderden Egyptische betogers, die om het leven werden gebracht door de veiligheidsdiensten. Hij kreeg een levenslange celstraf opgelegd, maar die werd door een hogere rechtbank weer teruggedraaid. In 2015 werd de president, evenals zijn zoons, veroordeeld voor corruptie. Hij kreeg een celstraf van drie jaar opgelegd, die straf zat hij uit.