Veel mis met spullen webshops

Producten die verkocht worden op websites als AliExpress, eBay en Light in the Box brengen „onverantwoorde risico’s” met zich mee. Daarvoor waarschuwt de Consumentenbond.

Uit een steekproef blijkt dat twee derde van 250 onderzochte producten niet in EU-lidstaten verkocht zou mogen worden wegens onvoldoende veiligheid. Het gaat om producten die van buiten de Europese Unie komen.

De Consumentenbond onderzocht met vijf andere consumentenorganisaties uit Europese landen 250 producten die verkocht worden bij AliExpress, Wish, Amazon, Light in the Box en eBay. Het ging onder meer om speelgoed, elektronica, sieraden en tandenbleekmiddelen. Met 165 van deze producten bleek iets mis te zijn. Sommige bevatten schadelijke stoffen, andere zijn volgens de consumentenorganisaties „ronduit gevaarlijk”.

Driekwart van de powerbanks, usb-opladers en reisadapters slaagde niet voor de veiligheidstest. De apparaten kunnen schokken afgeven, oververhit raken, smelten of in brand vliegen. Ook bleken er problemen met 90 procent van de onderzochte kerstverlichting. Hiervan kunnen snoeren in brand vliegen of de gebruiker een schok geven. Bij twee sets smolt de schakelkast. Ook bleek een aantal rookmelders niet af te gaan bij brand; geen van de koolmonoxidemelders ging af bij een te hoge concentratie koolmonoxide.

In andere producten bleken schadelijke stoffen te zitten. Zo bevatten zeven van de elf onderzochte tandenbleekmiddelen meer waterstofperoxide dan de EU toestaat. In één geval had een product zelfs 70 procent meer dan de maximaal toegestane hoeveelheid. Verder bevatte onderzocht speelgoed te veel weekmakers en zaten in sieraden te veel zware metalen. In één armband zat vierduizend keer zoveel cadmium als toegestaan.

Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, zegt te schrikken van de resultaten. Voorlopig raadt de bond Nederlanders af kleding, sieraden, cosmetica, speelgoed of apparaten die op stroom werken te kopen bij de onderzochte webshops.