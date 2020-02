Steenbedrijf opnieuw berispt voor illegale afvallozing

De Amsterdamse rechtbank heeft deze dinsdag het bedrijf Graniet Import Benelux een boete opgelegd van 50.000 euro , waarvan 30.000 voorwaardelijk. De straf is voor illegale afvaldumping in de Amsterdamse Zanzibarhaven.

Het is niet het eerste keer dat het bedrijf, onderdeel van steenhandel Bontrup, negatief in het nieuws komt. Enkele weken terug was de onderneming al onderwerp van een uitzending van tv-programma Zembla over de stort van tonnen granuliet in de Gelderse natuurplas Over de Maas.

Ook bij de zaak die dinsdag diende ging het om een storting van diezelfde stof. Op 14 maart 2019 groef een kraanmachinist van het steenbedrijf een geul waardoor regenwater met granuliet de Amsterdamse haven in kon stromen. Het bedrijf had daarvoor geen vergunning. Volgens manager Harm Kruize deed de machinist dat „op eigen initiatief” en wist die „niet dat dit niet de bedoeling” was.

Granuliet is een afvalproduct dat overblijft na bewerking van graniet en zandsteen. Het wordt onder meer gebruikt bij de aanleg van asfalt en het minder diep maken van plassen. Het bedrijf zelf stelt dat het product niet als afval moet worden gezien. Deskundigen wijzen er echter op dat giftige stoffen kunnen vrijkomen bij het verwerken van graniet tot granuliet. Daarvoor wordt een chemisch middel gebruikt.

Meermaals berispt

Bij de behandeling dinsdag bleek dat Graniet Import Benelux sinds begin 2015 vier keer eerder is berispt vanwege verboden stortingen. Toen volgden boetes variërend van 1.500 tot 9.000 euro. Het Openbaar Ministerie wees in zijn strafeis – 50.000 euro boete, waarvan de helft voorwaardelijk – dan ook op de herhaalde overtreding van de Waterwet. „Dit gebeurt om het jaar, om de twee jaar. Dan hoor ik u zeggen dat u bezig bent met beleid om dit te voorkomen, maar vraag ik mij af: hoe kan het dat er dan toch herhaaldelijk incidenten zijn geweest.”

De rechter ging daarin mee. „U moet dit soort zaken voor zijn. Er mag zich geen enkel incident voordoen. En dat wil ik met deze straf dan ook bereiken.”

Rijkswaterstaat

Onlangs bleek uit een uitzending van Zembla al hoe het betrokken bedrijf tonnen afval stortte in natuurplas Over de Maas. Twee ambtenaren van Rijkswaterstaat weigerden tot tweemaal toe een vergunning af te geven voor de granulietdumping, maar zij werden teruggefloten door de top van het instituut. Oud-minister Halbe Zijlstra (VVD) bemoeide zich met de kwestie. Hij is tegenwoordig directeur bij VolkerRail, onderdeel van bouwconcern VolkerWessels, een van Bontrups afnemers.