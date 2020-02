SGP’ers ruziën met de Bijbel in de hand

Een onzichtbare voorzitter, SGP’ers die wel over maar niet met elkaar praten en onderlinge correspondentie waarin partijgenoten elkaar met verwijzing naar Bijbelteksten „vermanend” toespreken. Het staat allemaal in het – tot nu toe geheime – rapport Niets dan de waarheid, over een grote ruzie bij de internationale partijstichting van de SGP. Die liep zo hoog op dat SGP’ers elkaar in de media anoniem in de haren vlogen en stukken lekten.

De partij verstuurde vorige maand een persbericht over het onderzoek en hoopte dat de rust zou terugkeren. Tevergeefs, want achter de schermen woedt het conflict nog volop, zeggen bronnen tegen NRC, dat in het bezit is gekomen van het rapport.

Dat ook dit uitlekt is pijnlijk. De onafhankelijke onderzoekers, de juristen Albert van Wijk en Bert de Hek, hadden van de SGP geëist dat het rapport niet openbaar zou worden. Het staat vol namen van gehoorde betrokkenen en bevat veel letterlijke citaten uit e-mails en gespreksverslagen.

Reactie waarnemend partijvoorzitter Maarten van Leeuwen „Het rapport was mede vanwege privacyredenen vertrouwelijk. Daarom betreur ik het zeer dat dit vertrouwelijke rapport nu toch aan een ander ter hand is gesteld. Overigens hadden de onderzoekers voor iedere belangstellende een uitvoerige samenvatting samengesteld. In ieder geval is het onderzoeksrapport voor de partijgeledingen aanleiding geweest om gemotiveerd met de conclusies en aanbevelingen aan de slag te gaan.”

Verwijten van intimidatie

Het conflict in de partijstichting kwam vorige zomer in de media. Een werknemer had bij de vertrouwenspersoon van de SGP geklaagd over een onveilige werkomgeving. Vooral voorzitter Engelbert van Voorden zou zich intimiderend hebben gedragen. De werknemer had ook twijfels over het nut van de buitenlandse reizen en vroeg zich af of de voortdurende herbenoeming van Van Voorden (79) en secretaris Wybren Jongsma (80) wel volgens de regels was. Die twee hebben al tientallen jaren de leiding bij de stichting.

De onderzoekers vonden „geen enkel aanknopingspunt” voor ‘snoepreisjes’, zoals de Telegraaf ze noemde. Wel vinden ze dat de SGP de regels voor de benoemingen moet aanpassen. Daar gaat de partij in mee, blijkt uit het vertrouwelijke stuk. De partij kiest binnenkort een opvolger voor oud-voorzitter Peter Zevenbergen, die vorig jaar opstapte na ophef over zijn wachtgeld. Tot nu toe kozen de leden van het partijbestuur een voorzitter uit hun midden. Straks kunnen ook andere SGP’ers solliciteren. Bestuursleden mogen nog maar twaalf in plaats van zestien jaar blijven zitten. Voor de SGP zijn dit ingrijpende veranderingen: voor 2014 mochten bestuurders onbeperkt aanblijven.

In hun rapport vragen de onderzoekers zich af hoe het conflict in de SGP zo uit de hand kon lopen. De partijstichting uitte in de media kritiek op de vertrouwenspersoon die de klacht van de werknemer had behandeld. Vanuit de SGP-jongeren en het wetenschappelijk bureau kwam juist kritiek op de stichting. De onderzoekers zien dat in de SGP „veel over elkaar gesproken lijkt te worden op basis van beelden en minder op basis van feiten, terwijl de behoefte om met elkaar te spreken geringer is”.

Dat de ruzies zo heftig werden heeft volgens hen te maken met het geloof. „Orthodoxe gelovigen hanteren een sterk waarheidsbegrip. [...] Inzet voor de SGP is meer dan gewoon vrijwilligerswerk. Een conflict is dan ook ten diepste een strijd om de waarheid.”

Niemand gespaard

Geen van de betrokkenen wordt gespaard. Partijvoorzitter Zevenbergen greep volgens de onderzoekers niet in, „terwijl van hem verwacht mocht worden dat hij de regie zou nemen”. De klagende werknemer zou „verre van vlekkeloos” hebben gefunctioneerd en wordt door de onderzoekers „een gebrek aan loyaliteit” aan de stichting verweten. Maar dat het stichtingsbestuur na het uitlekken van de klacht direct beslag legde op de mailbox van de werknemer, zonder hem daarover in te lichten, noemen de onderzoekers „ernstig verwijtbaar en onrechtmatig”.

Senator Peter Schalk is door het partijbestuur gevraagd gesprekken te gaan voeren over „hoe de verhoudingen in de partij kunnen worden genormaliseerd.”