Robert Oey accepteert straf OM, geen rechtszaak

Robert Oey, de man van burgemeester van Amsterdam Femke Halsema, accepteert de door het Openbaar Ministerie opgelegde strafeis. Dat meldt zijn advocaat Peter Plasman aan persbureau ANP. Door de schikking gaat de zaak voor de politierechter in Noord-Holland van woensdag niet door. Waarom Oey op het laatste moment kiest om met de schikking akkoord te gaan, is niet bekend.

Het OM eiste in december een taakstraf van 40 uur tegen Oey vanwege verboden wapenbezit. De documentairemaker raakte in opspraak nadat hij vorig jaar in een interview met NRC erkende dat een wapen dat de zoon van Oey en Halsema op zak had toen hij vorig jaar zomer werd aangehouden in Amsterdam, afkomstig was uit hun ambtswoning. Volgens Oey ging het om een onklaar gemaakte revolver die werd gebruikt tijdens filmopnames.

Volgens het OM had Oey geen vergunning voor het wapen, ook al was de loop van de revolver dichtgemaakt. Eind vorige maand zei Oey zich nog te willen verzetten tegen de strafeis van het OM. Zijn advocaat Plasman zegt tegen ANP: „Ik heb hem geadviseerd formeel - en ongemotiveerd - verzet aan te tekenen tegen de aan hem opgelegde strafbeschikking om langer dan twee weken bedenktijd te hebben. Dat is gebeurd en cliënt heeft thans besloten om niet in verweer te gaan en de beschikking te accepteren.”