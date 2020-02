Opnieuw grote overstromingen in Jakarta

Grote delen van Jakarta zijn voor de tweede keer in een jaar tijd overstroomd. Reddingswerkers varen met boten rond om mensen te redden uit de buurten die onder water staan. De overstromingen worden veroorzaakt door zware regenval. Jakarta is laaggelegen en dichtbevolkt.

Jakarta wordt sinds begin dit jaar getroffen door de zwaarste regenval in decennia, die ook aardverschuivingen tot gevolg had. 175.000 mensen raakten al hun huis kwijt en zeker zestig mensen zijn om het leven gekomen. Ook dinsdag zijn zo’n tweehonderd buurten overstroomd en raakten nog eens driehonderd mensen dakloos. Het presidentieel paleis is eveneens overstroomd, meldt persbureau AP. Voor de komende twee weken wordt nog zware regen voorspeld.

De overstromingen hebben grote gevolgen voor de infrastructuur en elektriciteitsvoorziening in de stad. Op sommige plaatsen stond het water anderhalve meter hoog. Meteorologen zien de laatste tien jaar een toename van zware regenbuien, en verwachten er als gevolg van klimaatverandering voor de toekomst nog vaker mee te maken te krijgen.

In de stad Jakarta wonen tien miljoen mensen, in het hele stedelijk gebied dertig miljoen. Naast overstromingen vormen ook aardbevingen een bedreiging. Het gebied is zo dichtbevolkt dat president Joko Widodo in augustus besloot de hoofdstad te verplaatsen naar Kalimantan, het Indonesische deel van Borneo.