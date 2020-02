Operazanger Plácido Domingo geeft seksueel wangedrag toe

Operazanger Plácido Domingo heeft dinsdag toegegeven dat hij vrouwen seksueel heeft lastiggevallen. De beroemde Spaanse tenor zegt tegen persbureau Europa Press dat hij „alle verantwoordelijkheid” erkent voor het wangedrag waarvan hij de afgelopen maanden is beschuldigd. Tot nu toe ontkende Domingo de aantijgingen telkens.

De 79-jarige Domingo heeft Europa Press een verklaring gestuurd waarin hij zijn excuses aanbiedt voor „de pijn” die hij heeft aangericht. Hij zegt dat het niet zijn bedoeling was de grenzen van de vrouwen te overschrijden. „Maar niemand zou zich zo moeten voelen”, aldus de zanger, die naar aanleiding van de beschuldigingen vertrok als dirigent bij de Los Angeles Opera. Ook ging hij weg bij de Metropolitan Opera in New York, waar hij in een Shakespeare-uitvoering zou zingen.

Meer dan dertig zangeressen, danseressen, muzikanten, zangcoaches en operamedewerkers hebben Domingo sinds vorig jaar augustus beschuldigd van seksueel misbruik. Hij zou de veelal jonge vrouwen hebben achtervolgd met seksuele verzoeken. Sommigen betastte hij of kuste hij ongevraagd. In een enkel geval kwam het tot seks. Sommige vrouwen gaven toe aan Domingo’s avances omdat ze bang waren dat weigeren hun carrière kon schaden.

Wederzijdse instemming

Nadat persbureau AP de beschuldigingen naar buiten had gebracht, zei Domingo dat bij de seksuele contacten in kwestie telkens sprake was geweest van wederzijdse instemming. Dinsdag zegt hij te begrijpen dat de vrouwen bang waren iets van het wangedrag te zeggen, „omdat ze bezorgd waren om hun loopbaan”. Domingo heeft de kwestie „de laatste maanden” op zich in laten werken, waarna hij naar eigen zeggen tot inkeer is gekomen.

Domingo is een van de grootste operazanger uit de geschiedenis. Hij was zeer succesvol met De Drie Tenoren, een zanggroep die hij samen met Luciano Pavarotti en José Carreras had gevormd. Hun eerste plaat is een van de meest verkochte klassieke albums aller tijden. In een loopbaan van ruim een halve eeuw vertolkte Domingo meer dan 150 rollen.

De onthullingen over het misbruik plaatsten Domingo op de lange lijst van machtige mannen die als onderdeel van de #MeToo-beweging in opspraak zijn geraakt. Het meest geruchtmakende geval, dat van filmproducent Harvey Weinstein, kende maandag zijn apotheose in de New Yorkse rechtbank. Een jury bevond Weinstein schuldig aan verkrachting en aanranding.