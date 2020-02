Noodopvang voor asielzoekers in evenementenhal Leeuwarden

In het WTC Expo in Leeuwarden wordt een tijdelijke opvang ingericht voor vijfhonderd tot zeshonderd asielzoekers. De gemeente maakte dinsdagmiddag bekend dat het daarmee instemt met een oproep van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Vorig jaar werd bekend dat er voor dit jaar een tekort is aan opvangplaatsen voor asielzoekers. Het COA heeft in Nederland de opvang van zo’n 28.000 mensen geregeld, maar heeft nog vijfduizend extra plekken nodig. Het tekort is ontstaan doordat de instroom van asielzoekers hoger is dan verwacht, en omdat een deel van de asielprocedures langer duurt.

De opvang in Leeuwarden is bedoeld voor asielzoekers die beginnen met de aanvraag. De opvang in de Friezenhal van het beurscomplex WTC opent in maart en sluit uiterlijk in oktober van dit jaar. Het COA ziet liever dat asielzoekers „in reguliere locaties” worden opgevangen in plaats van evenementenhallen en schrijft in een persbericht dat het hoopt dat „de extra buffercapaciteit slechts beperkt gebruikt hoeft te worden”.

In de noodopvang in het WTC worden enkele voorzieningen geregeld zoals slaapplaatsen, sanitaire voorzieningen en maaltijden, laat de gemeente weten (pdf). Het COA organiseert een huisartsenspreekuur. Er zal een beveiligingsbedrijf worden ingeschakeld om toezicht te houden op het komen en gaan van de asielzoekers bij de opvang. Volgens de gemeente moeten evenementen in andere delen van het complex doorgaan zoals gepland. „Vluchtelingen in de noodopvang maken net als u gebruik van de buitenruimten”, schrijft de gemeente aan de Leeuwarders. Voordat de opvang opengaat wordt nog een informatiebijeenkomst georganiseerd.