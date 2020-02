Netanyahu geeft akkoord voor omstreden plan nederzettingen

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft dinsdag groen licht gegeven voor de bouw van 3.500 huizen in Palestijns gebied ten oosten van Jeruzalem. De bebouwing van het zogenoemde E1-terrein is omstreden omdat hiermee de bezette Westelijke Jordaanoever in tweeën wordt verdeeld.

De woningen zullen tussen Oost-Jeruzalem en de bestaande nederzetting Ma’ale Adumim komen te staan. De Palestijnse gemeenschap vreest dat het bestaan van een „onafhankelijke en aangrenzende” Palestijnse staat door de bouw onmogelijk wordt gemaakt. Ook wordt Netanyahu bekritiseerd vanwege het moment van zijn aankondiging. Volgende week worden er verkiezingen gehouden in het land en de premier zou rechtse kiezers willen paaien door het besluit vlak daarvoor aan te kondigen.

Netanyahu blaast met de aankondiging van de bouw een jaren oud plan nieuw leven in. Eerdere speculaties over bebouwing in het E1-gebied leidden tot scherpe kritiek van de internationale gemeenschap. In 2013 riepen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk bijvoorbeeld hun ambassadeurs in Israël terug toen er werd gesproken over de bouw van de nederzetting.

De Palestijnse diplomaat Saeb Erekat stelt maandag dat de aankondiging van Netanyahu laat zien dat de Israëlische premier zich „steeds minder aantrekt van uitspraken en posities van de internationale gemeenschap”. Hij vreest voor meer instabiliteit in de regio en benadrukt dat de nederzettingen in strijd zijn met een resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.