Man die publiek carnavalsoptocht inreed, verdacht van poging tot moord

De 29-jarige bestuurder die maandag met een auto inreed op het publiek bij een carnavalsoptocht in het Duitse Volkmarsen, wordt verdacht van meervoudige poging tot moord, het toebrengen van ernstig letsel en „gevaarlijk gedrag in het verkeer”. Dat schrijven de politie van Hessen en de procureur-generaal in een persverklaring die dinsdagavond is vrijgegeven.

De man werd maandagmiddag direct na het incident aangehouden. Hij zou op het publiek dat langs de weg stond zijn ingereden met de bedoeling om te doden. Bij zijn actie raakten volgens de laatste telling 61 mensen gewond, onder wie twintig kinderen. Een aantal mensen is er ernstig aan toe.

Volgens de politie is nog niets bekend over het motief voor het misdrijf. De man was al bekend bij de politie vanwege huisvredebreuk en belediging. Uit het eerste onderzoek bleek dat er geen alcohol in het spel was, zei een woordvoerder van de officier van justitie tegen persbureau Reuters. De Duitse krant Bild stelde dinsdag de naam te kennen van de man, de politie heeft deze nog niet bevestigd.

Het slachtofferaantal is tweemaal naar boven bijgesteld. Eerder op dinsdag spraken de autoriteiten over vijftig gewonden. Ook werd dinsdag bekend dat maandag een tweede arrestatie is verricht in de zaak. Dat betrof een man die het incident had gefilmd. Het is vooralsnog onduidelijk of hij banden heeft met de bestuurder.