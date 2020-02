Kwart meer witwaszaken voor de rechter

Nederlandse rechters behandelen sinds vorig jaar veel vaker witwaszaken. Het aantal steeg in 2019 ten opzichte van een jaar eerder met een kwart. Dat bevestigt de Raad voor de Rechtspraak dinsdag op basis van berichtgeving van BNR.

In 2019 waren er 1.499 zaken waarin een verdachte werd vervolgd voor witwassen, 295 meer dan in 2018. In 2017 ging het nog om ongeveer duizend gevallen. Uiteindelijk werd er vorig jaar in 997 gevallen een straf opgelegd.

Onverklaarbaar vermogen

Volgens het Openbaar Ministerie komen er meer witwaszaken voor de rechter, doordat er bij de autoriteiten meer aandacht is voor witwaspraktijken. Ook werken instanties beter samen. Het is voor justitie onder meer eenvoudiger geworden om aan informatie te komen over verdachte transacties. Die informatie wordt aangeleverd door witwaswaakhond Financial Intelligence Unit.

Ook gaat justitie sneller over op vervolging voor witwassen wanneer sprake is van onverklaarbaar vermogen. Er hoeft dus niet eerst een verdenking te zijn van een ander delict. Tot slot werken de politie en de financiële opsporingsdienst FIOD efficiënter samen, zo signaleert het OM.

Eerder deze maand waarschuwden brancheorganisaties van belastingadviseurs nog dat de overheid te weinig optreedt tegen witwassen. Opsporingsinstanties zouden te weinig mankracht hebben om witwaspraktijken goed aan te pakken.