KNVB maakt fout, eerstedivisieduel moet opnieuw worden gespeeld

Door een administratieve fout van de KNVB moet een duel in de eerste divisie tussen Jong AZ en Almere City FC opnieuw worden gespeeld. Een speler van de AZ-beloften heeft vorige maand meegedaan aan de wedstrijd terwijl hij eigenlijk niet speelgerechtigd was, laat de voetbalbond dinsdag weten.

AZ-middenvelder Kenzo Goudmijn had eigenlijk geschorst moeten zijn voor de in 3-3 geëindigde ontmoeting met Almere City, omdat hij vijf gele kaarten had verzameld. Door een fout in de registratie was één kaart echter weggevallen. Daardoor kon Goudmijn toch in actie komen.

Toen Almere City de fout ontdekte, is de club naar de KNVB gestapt. Het overspelen van het duel „doet recht aan het juiste verloop van de competitie”, oordeelt de bond. „In overleg met beide teams” is besloten dat de wedstrijd aanstaande maandag opnieuw wordt gespeeld.

Kaart niet overgeheveld

Volgens de KNVB is er iets mis gegaan bij het overhevelen van gele kaarten uit de laatste speelronden van het vorige seizoen. Een gele kaart die Goudmijn in de laatste competitiewedstrijd van vorig jaar had gekregen, stond daardoor niet op de registratie van dit jaar. Op die manier leek het alsof Goudmijn nog maar vier gele kaarten had ontvangen.

Goudmijn was niet de enige speler van wie het aantal gele kaarten niet klopte: bij nog zeven andere voetballers was dat het geval. Volgens de KNVB hebben er geen andere spelers ten onrechte in het veld gestaan. De kaartentotalen van alle voetballers zouden nu weer moeten kloppen, aldus de bond.