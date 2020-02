Ja/ja-stickers in Utrecht voorlopig van de baan

De gemeente Utrecht mag voorlopig geen systeem met ja/ja-stickers voor het plaatselijke huis-aan-huisblad instellen. De gemeente wilde een systeem invoeren waarbij alleen nog reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen mochten worden bezorgd bij huizen met een ja/ja-sticker. Maar dat is in strijd met de persvrijheid, heeft het hof van Arnhem-Leeuwarden dinsdag bepaald.

Voor 1 januari dit jaar mocht een plaatselijke huis-aan-huisblad bij alle adressen in Utrecht worden bezorgd, tenzij de brievenbus was voorzien van een nee-nee-sticker. De gemeente voerde echter een verordening in, waardoor bewoners voortaan met een ja/ja-sticker moesten aangeven dat zij het plaatselijke huisblad nog wél wensten te ontvangen. De gemeente wilde vanwege het milieu daarmee het aantal folders terugdringen. De uitgever van het huis-aan-huisblad Stadsblad Utrecht was het met de verordening niet eens en vreesde door de nieuwe regel de dupe te worden.

Milieu

De uitgever spande daarom een bodemprocedure aan bij de rechtbank, maar die heeft nog geen uitspraak gedaan. Om op korte termijn te voorkomen dat het Stadsblad niet meer mocht worden bezorgd, vroeg de uitgever het hof in het systeem voorlopig niet in te laten gaan.

Het gerechtshof oordeelde dat de gemeente bewoners voorlopig niet mag dwingen ja/ja-stickers te gebruiken om gratis drukwerk te ontvangen. Het hof verwijst in haar uitspraak naar artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarin is onder meer vrijheid van meningsuiting, maar ook persvrijheid geregeld. De NNP, belangenorganisatie van de bijna vierhonderd huis-aan-huiskranten in Nederland, maakt zich zorgen over de milieumaatregel die steeds meer gemeenten willen invoeren. De organisatie schreef daarover eerder dit jaar een brandbrief naar minister Slob (Media, CU).