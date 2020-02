Gevechten op Lesbos en Chios na aankondiging migrantendetentiecentra

Op de Griekse eilanden Lesbos en Chios zijn demonstraties dinsdagochtend uitgelopen op gevechten tussen plaatselijke bewoners en de politie. Honderden bewoners demonstreerden maandagnacht en dinsdag tegen de versnelde komst van detentiecentra voor migranten. Zij probeerden onder meer met blokkades het uitladen van bouwmachines en de komst van agenten tegen te houden. Hierop greep de politie in, waarbij zij traangas en flitsgranaten inzette.

Volgens persbureau AP zijn zeker drie mensen, onder wie de burgemeester van Chios, gewond geraakt bij de aanvaringen tussen burgers en de politie. Zij zouden met ademhalingsproblemen zijn opgenomen in het ziekenhuis.

De regering van Griekenland wil detentiecentra voor migranten openen. Deze moeten ter vervanging dienen voor de huidige kampen die in principe open zijn. Volgens de autoriteiten zullen de gesloten centra meer veiligheid met zich meebrengen en gezondheidsrisico’s, zoals de verspreiding van het coronavirus, beperken.

De lokale bevolking ziet de komst van de kampen echter als teken dat de eilanden permanent overbevolkt zullen blijven. De demonstranten stellen dat de eilanden al jaren moeten opdraaien voor de gevolgen van de migratiecrisis. Zij vinden dat de migranten naar het vasteland gebracht moeten worden. De huidige kampen op de Griekse eilanden zijn ernstig overbevolkt. Meer dan 38.000 migranten zitten momenteel in verschillende kampen op de eilanden, waarvan de officiële gezamenlijke capaciteit 6.200 is.

De plannen voor de nieuwe centra passen in het beleid van de nieuwe, conservatieve regering van Griekenland. Eerder besloot de regering van premier Kyriakos Mitsotakis een „drijvend hek” te creëren in zee om migranten op bootjes tegen te houden. Ook heeft de regering de asielregeling versneld met als doel meer migranten te kunnen deporteren.

Het International Rescue Committee (IRC) zegt zich ernstig zorgen te maken over de aanvaringen tussen de politie en burgers op de Griekse eilanden. Directeur Dimitra Kalogeropoulou roept de Griekenland en de Europese Unie op solidair te zijn en samen een oplossing voor de migratiecrisis te vinden.

„Het overbevolken van deze eilanden is voor niemand goed. De lokale gemeenschap heeft het gevoel dat haar eilanden veranderen in enorme gevangenissen terwijl asielzoekers worden gedwongen in gevaarlijke omstandigheden te leven.”