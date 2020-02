„Genuine gentleman zonder poeha zoekt sportieve authentieke vrouw.” Ik ben niet op zoek, maar deze ‘down to earth’ man van het exclusieve bureau intrigeert. Na een lijst met soms ongemakkelijke vragen (bent u slank, knap, van adel?) volgt op een stormachtige dag een selectiebezoek thuis. Mijn wandeling ervoor maakt dat ik verwaaid tegenover de prachtig gestylde bemiddelaarster zit. Na vragen over mijn vrienden, mijn kennis van sterrenrestaurants en kappers, voel ik me nog ongemakkelijker. Al voor ik iets over de ‘geen poeha’-man kan vragen stelt ze: „Dit gaat niets worden. Je geeft te weinig om luxe en geld.” Ik knipper verbaasd met mijn ogen. „En o ja”, besluit ze „voor hem draag je écht te weinig mascara.”

