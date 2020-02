‘Falend C2000-netwerk brengt veiligheid agenten en burgers in gevaar’

Het nieuwe communicatiesysteem voor hulpdiensten C2000 werkt dermate slecht dat de veiligheid van hulpverleners en burgers in gevaar kan komen. Daarvoor waarschuwt de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de politie in een brief die dinsdag is verstuurd naar korpschef Erik Akerboom en minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus (CDA). Het gesloten communicatiesysteem wordt landelijk gebruikt door onder andere de politie, de brandweer en ambulancemedewerkers.

Sinds het systeem een maand geleden werd ingevoerd, hebben verschillende problemen zich voorgedaan. Zo waren er noodsituaties waarbij agenten probeerden spoedassistentie aan te vragen, maar geen contact kregen met de meldkamer. Bij een grote operatie in Amsterdam konden de verschillende hulpdiensten elkaar niet bereiken. In andere gevallen konden politiediensten onderling geen contact leggen met elkaar.

COR-voorzitter Rob den Besten zegt dinsdagavond desgevraagd dat er geen slachtoffers zijn gevallen door het falende systeem, maar dat dat mogelijk een kwestie van tijd is. „Dat willen we voorkomen, vandaar deze schreeuw om aandacht.” Hij stelt dat zowel politieagenten als technici hun zorgen hebben geuit over het systeem.

Akerboom erkent problemen

Korpschef Akerboom zegt in een reactie aan NRC op de hoogte te zijn van de problemen met het C2000-netwerk. Hij schrijft dat een team van experts „dag en nacht werkt” om de problemen op te lossen. Dit is echter geen simpele taak omdat de problemen „erg gevarieerd en per eenheid verschillend” zijn. Een woordvoerder van minister Grapperhaus zegt dat hij binnenkort op de kritiek zal reageren per brief aan de COR. Eerder zei de minister dat het systeem „opstart- en aanloopproblemen” kent maar over het algemeen werkt.

Den Besten erkent dat hij geen kant-en-klare oplossing weet voor de problemen met het netwerk. Toch vindt hij dat Akerboom en Grapperhaus meer „urgentiebesef” moeten laten zien en dat de problemen „de hoogste prioriteit voor iedereen moeten worden”. De eerdere reactie van Grapperhaus noemt de voorzitter van de COR „laconiek”.

Het is niet de eerste keer dat vanuit de politie kritiek wordt geuit op het C2000-systeem. Vorige week waarschuwde politievakbond ACP al voor mogelijk dodelijke gevolgen door falen van het communicatiesysteem.