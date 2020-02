Dit zijn de genomineerden voor de World Press Photo 2020

„Een iconische foto”, noemt juryvoorzitter Lekgetho Makola het beeld van een groep jongeren in Soedan, de gezichten verlicht door hun mobiele telefoons. Maanden na het vertrek van dictator Bashir, maar nog te midden van protesten, draagt een jongen een gedicht voor. „Het staat symbool voor de vreedzame overwinning.”

Het is niet het standaard beeld dat we te zien krijgen van Afrika en het Midden-Oosten, dat toch vaak een ziek, dood of hongerlijdend kind betreft (Foto van het Jaar 1993, 2006, 2013) of oorlog (1995, 1997, 2012). Al doet het beeld ook denken aan de winnende foto van 2014. Daarop Afrikaanse migranten op het strand van Djibouti. Met lichtgevende mobieltjes, tegen de nachtelijke hemel, zoeken ze bereik.

De foto van de Soedanese jongeren, van de Japanse fotograaf Yasuyoshi Chiba, lijkt een grote kanshebber voor de hoofdprijs World Press Foto van het Jaar, die in april wordt uitgereikt. Dinsdag zijn de genomineerden bekendgemaakt; het is het derde jaar dat de 65-jarige Nederlandse organisatie met nominaties werkt, om meer aandacht voor meer foto’s te genereren.

Andere foto’s die meedingen naar de hoofdprijs zijn van een rouwende vrouw na de vliegtuigcrash in Ethiopië (van Mulugeta Ayene uit Ethiopië), een studentenprotest in Algerije (Farouk Batiche, Algerije), een getraumatiseerd Armeens migrantenmeisje in Polen (Tomek Kaczor, Polen), een gewonde, Koerdische strijder die bezoek krijgt van zijn vriendin (Ivor Prickett, Ierland) en een wapenconferentie in Abu Dhabi (Nikita Teryoshin, Rusland). Prickett, die werkt voor The New York Times, werd ook in 2018 genomineerd voor de Foto van het Jaar, maar won die niet.

Genomineerd voor World Press Serie van het Jaar en Spot Nieuws – Serie. In maart crashte een Boeing 737 MAX van Ethiopian Airlines kort na opstijgen, alle 157 mensen aan boord kwamen om. Een familielid van een van de verongelukten rouwt vlak bij de plek van het ongeluk en gooit aarde over haar gezicht. Foto Mulugeta Ayene/AP

Genomineerd voor World Press Foto van het Jaar en Hedendaagse Kwesties – Enkel. Een zakenman bergt de granaatwerpers weer op aan het eind van een dag op de International Defence Exhibition and Conference (IDEX) in Abu Dhabi, waar oorlog handelswaar is. Foto Nikita Teryoshin

Genomineerd voor World Press Foto van het Jaar en Algemeen Nieuws – Serie. De vriendin van de 18-jarige, gewonde Koerdisch strijder van de SDF, kan het niet aanzien. Haar vriend liep zware brandwonden op bij gevechten met Turkse troepen aan de Syrische grens. Als ze uiteindelijk de kamer binnengaat in het ziekenhuis in Al-Hasakah, Syrië, zoekt haar vriend Ahmed Ibrahim oogcontact. Turkije viel Syrië binnen nadat Trump besloot troepen terug te trekken. Foto Ivor Prickett/The New York Times

Genomineerd voor World Press Foto van het Jaar en Portretten – Enkel. Dit 15-jarige Armeens meisje liep tijdens de asielprocedure in Zweden het Resignation Syndrome op, waarbij iemand niet meer kan bewegen, eten of drinken. Dat syndroom is vaker herkend bij getraumatiseerde kinderen tijdens langdurige asielprocedures. Hier, na overgedragen te zijn aan Polen, is het meisje net ontwaakt en zit ze in een rolstoel, geflankeerd door haar ouders in een vluchtelingencentrum in Podkowa Leśna. Foto Tomek Kaczor/Duży Format, Gazeta Wyborcza Genomineerd voor World Press Foto van het Jaar en Algemeen Nieuws – Enkel. Dictator Bashir Soedan werd afgezet, maar de demonstraties voor een democratischer systeem duurden daarna voort. Op deze foto draagt een jongen een gedicht voor te midden van een groep jonge demonstranten. De elektriciteit is afgesloten, maar hun gezichten worden verlicht door het schijnsel van hun mobiele telefoons. Foto Yasuyoshi Chiba/AFP

Genomineerd voor World Press Foto van het Jaar en Spot Nieuws – Enkel. In Algerije gingen veel studenten de straat op, zoals hier in Algiers, toen president Abdelaziz Bouteflika aankondigde zich verkiesbaar te stellen voor een vijfde termijn. Bouteflika is vertrokken maar demonstraties vinden nog regelmatig plaats. Foto Farouk Batiche/DPA



Naast Foto van het Jaar en Serie van het Jaar, waaraan elk een geldprijs van 10.000 euro is verbonden, reikt de organisatie ook prijzen uit in de acht subcategorieën (zowel enkele foto’s als fotoseries). Dit jaar is geen enkele Nederlander genomineerd. Naast de fotocompetitie is er bovendien een digitale competitie, voor video’s en andere digitale vertelvormen.

„En de invloed van jonge mensen bij de protesten zie je terug”, zegt wedstrijdmanager Anna Lena Mehr.

Genomineerd voor World Press Serie van het Jaar en Algemeen Nieuws - Serie. Demonstranten, onder wie deze vrouw, negeerden het protestverbod in Hongkong op 1 oktober, een nationale feestdag in China.

Foto Nicolas Asfouri/AFP

Genomineerd voor World Press Serie van het Jaar en Algemeen Nieuws - Serie. Studenten op weg naar school doen mee aan een ‘menselijke keten’-actie in Hongkong in september, als het schooljaar begint. Scholen en universiteiten vormden belangrijke plekken voor de demonstranten in Hongkong.

Foto Nicolas Asfouri/AFP

Genomineerd voor World Press Serie van het Jaar en Langlopende Projecten. Een oude man zit op een trap in Bab el-Oued, in Algerije. Hij zag de laatste twintig jaar de nikab in het straatbeeld verschijnen. Deze foto is uit 2014. De Franse fotograaf Romain Larendeau legde jarenlang het leven vast van met name jonge Algerijnen in Algiers. In 2019 gingen weer duizenden jongeren de straat op tegen het regime van Bouteflika.

Foto Romain Laurendeau/



Tijdens die protesten zijn bovendien veel vrouwen te zien. „Gefotografeerd op een manier zoals mannen worden gefotografeerd”, zegt juryvoorzitter Makola. „In de frontlinie, midden in de actie.” In Chili speelden vrouwen een grote rol bij de protesten tegen economische ongelijkheid. De Italiaan Fabio Bucciarelli fotografeerde ze scanderend, geblinddoekt en gewond. Zijn fotoserie is genomineerd in de categorie ‘algemeen nieuws’. De Deense fotograaf Nicolas Asfouri legde in Hongkong, waar hij maanden verbleef, meisjes op straat vast, hand-in-hand, in schooluniform en met mondkapjes, evenals een rennende vrouw met een paraplu aanvallend in de lucht gestoken, op de voet gevolgd door de pers.

Asfouri’s foto’s zijn genomineerd voor Serie van het Jaar, een vorig jaar geïntroduceerde hoofdprijs. Hij heeft concurrentie van Mulugeta Ayene, met zijn serie over de Ethiopische vliegtuigcrash, en Romain Laurendeau uit Frankrijk, over de Algerijnse jeugd.

In totaal werden 73.996 foto’s ingezonden door 4.282 fotografen, van wie 19,5 procent vrouw. Dat is het hoogste aandeel vrouwen ooit. Het totaal aantal deelnemers is echter niet zo laag sinds 2007, en lag tot en met 2016 zo’n duizend hoger. Het aantal landen waaruit inzendingen komen is met 125 wel stabiel.

Hard Nieuws en Algemeen Nieuws

Genomineerd voor Algemeen Nieuws – Serie. Vrouwen speelden een belangrijke rol tijdens de protesten in Chili, die met name waren gericht tegen de economische ongelijkheid in het land. Foto Fabio Bucciarelli/L’Espresso Genomineerd voor Spot Nieuws – Serie. De Australische bosbranden begonnen vroeg afgelopen jaar, en waren uitzonderlijk hevig. Een gebied zo groot als drie keer Nederland werd verwoest, honderden miljoenen dieren stierven. Hier werden mensen het strand van Lake Conjola op gedwongen. Premier Morrisson weigerde de branden met klimaatverandering te verbinden. Foto Matthew Abbott/The New York Times Genomineerd voor Spot Nieuws – Enkel. Vrouwen worden uit het DusitD2-luxehotel in Nairobi, Kenia, geëvacueerd bij een aanval die werd opgeëist door de islamitische terreurgroep Al-Shabaab. Die zei dat het een vergelding was voor de beslissing van de Amerikaanse president Donald Trump om Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van Israël. Er vielen 21 doden. Volgens de Japanse fotograaf Dai Kurokawa is het een van de vele voorbeelden van hoe Trumps buitenlandpolitiek invloed heeft op mensen wereldwijd. Foto Dai Kurokawa/EPA

Genomineerd voor Spot Nieuws – Enkel. Vrijwilligers op de Bahama’s waden door het water dat door orkaan Dorian is gestegen, om mensen te redden in de buurt van Causarinabrug in Freeport. Door warmere (oceaan)temperaturen kunnen orkanen verwoestender worden. Dorian eiste 71 levens. Foto Ramon Espinosa/AP Genomineerd voor Algemeen Nieuws – Enkel. Een man helpt een mede-demonstrant, die bewusteloos raakte toen regeringstroepen traangas en rookbommen gebruikten. Tijdens de demonstraties tegen werkloosheid en corruptie, die nog steeds plaatsvinden, zijn de afgelopen maanden honderden mensen om het leven gekomen. Foto Ricardo García Vilanova Genomineerd voor World Press Serie van het Jaar en Algemeen Nieuws – Serie. In een winkelcentrum in Hongkong, waar deze man een poster omhoog houdt, hebben mensen zich verzameld om een recent populair geworden protestlied te zingen. Foto Nicolas Asfouri/AFP

Genomineerd voor Algemeen Nieuws – Enkel. In het Syrische vluchtelingenkamp Al-Hol worden vrouwen uit IS-gebied opgevangen van tientallen nationaliteiten. Op deze foto is een Russisch kind te zien in haar moeders armen. Foto Alessio Mamo



Langlopende Projecten

Genomineerd voor Langlopende Projecten. Ixil-vrouwen luisteren naar de vertaling uit het Spaans van de rechtszaak tegen Ríos Montt, die in 1982-83 aan de macht was in Guatemala. De Ixil waren in de jaren 80 een van de voornaamste slachtoffers van de genocide tijdens de burgeroorlog in Guatemala. Fotograaf Daniele Volpe woonde dertien jaar in het land en hielp als vrijwilliger mee aan herdenkingsprojecten.

Foto Daniele Volpe Genomineerd voor Langlopende Projecten. De fotograaf heeft zelf op een Koranschool gezeten, en dus heeft ze toegang tot deze meisjes, die vanaf jonge leeftijd proberen om het hele boek uit het hoofd te leren. Dat duurt zo’n drie tot vier jaar.

Foto Sabiha Çimen

Natuur en Milieu

Genomineerd voor Milieu – Enkel. Moeder en haar jong bekijken vlaggen vlak bij het Plarstern-schip, dat klimaatverandering in het Arctische gebied onderzoekt. Foto Esther Horvath/The New York Times

Genomineerd voor Milieu – Serie. Lake Urmia, in het noordwesten van Iran, was ooit het grootste zoutmeer ter wereld, maar droogt op. Door warmere zomers, dammen en irrigatie. Foto Maximilian Mann/DOCKS Collective Genomineerd voor Natuur – Enkel. Twee Iberische lynxen vluchten weg bij het horen van een schot. Van de ernstig bedreigde diersoort zijn nog maar enkele honderden exemplaren over in het wild. Foto Antonio Pizarro Rodriguez/Diario De Sevilla Genomineerd voor Milieu – Enkel. Brandweermannen bestrijden de Marsh Fire bij het plaatsje Brentwoord in Californië. Normaal woeden branden in de herfst in de staat, maar dit was in augustus. Volgens president Trump was slecht bosbeheer de oorzaak. Foto Noah Berger/AP Firefighters battle the Marsh Fire near the town of Brentwood in Contra Costa County, Calif. on Aug. 3, 2019. Genomineerd voor Natuur – Enkel. Deze kleine oerang-oetan is een half uur dood. De moeder werd gevonden met een gebroken sleutelbeen, 74 luchtbukswonden en blind. In Sumatra in Indonesië worden de dieren bedreigd door de aanleg van palmolieplantages, houtkap en mijnen. Foto Alain Schroeder Genomineerd voor Milieu – Serie. Het smelten van de permafrost in het noordelijke deel van de wereld dreigt de opwarming van de aarde te versnellen, maar heeft ook invloed op lokale gemeenschappen. Hier neemt Josiah Olemaun pauze bij het opbergen van walvisvlees in een grote ondergrondse ‘koelcel’, in Utqiagvik, Alaska. De bergingsplaatsen, en het vlees, worden door het smelten van de permafrost bedreigd. Foto Katie Orlinsky/National Geographic



Sport

Genomineerd voor Sport – Serie. De ‘Gazelles de Gouandé’ in Noord-Benin zijn een van de zestien voetbalteams die in het land zijn opgericht om vrouwen meer zeggenschap over hun toekomst te bieden. Deze moeder liet haar dochter meedoen aan het project, ook al kijken veel van haar kennissen raar op van sportende vrouwen. Foto Olivier Papegnies Genomineerd voor Sport – Enkel. Kawhi Leonard (#2) van de Toronto Raptors ziet zijn winnende punt tegen de Philadelphia 76ers tijdens de NBA playoffs in de Scotiabank Arena in Toronto, Canada. Foto Mark Blinch/NBAE



Hedendaagse Kwesties

Genomineerd voor Hedendaagse Kwesties - Serie. In de VS leven tussen de 5.000 en 10.000 tijgers in gevangenschap. Veel daarvan kunnen worden geknuffeld tegen betaling, of worden gehouden als huisdier. Ter vergelijking: in Azië leven zo’n 3.900 tijgers in het wild. Op deze foto: de Ogle County Fair in Oregon, Illinois, waar Gregg Woody zijn jonge tijger laat zien.

Foto Steve Winter/National Geographic Genomineerd voor Hedendaagse Kwesties - Enkel. Abigail Ferris (met masker) speelt met kameraden op een camping in de Australische staat New South Wales. Haar familie werd van een naburige camping geëvacueerd vanwege bosbranden. Die waren afgelopen jaar uitzonderlijk hevig.

Foto Sean Davey/AFP Genomineerd voor Hedendaagse Kwesties - Serie. De sociaal-economische crisis dwong veel Venezolanen te vertrekken, vanwege het geweld, of door een gebrek aan voedsel of medicijnen. 1,6 miljoen van de 4,5 miljoen vluchtelingen kwam in Colombia terecht. Nicolò Filippo Rosso legde de exodus vast.

Foto Nicolò Filippo Rosso Genomineerd voor Hedendaagse Kwesties - Serie. Taliban-strijders tonen hun wapens in de provincie Nangarhar in Afghanistan. Achttien jaar na de invasie van de VS heeft de terreurbeweging in 2019 weer terrein gewonnen. Vredesbesprekingen werden een groot deel van het jaar gevoerd, maar getorpedeerd door Trump.

Foto Lorenzo Tugnoli/The Washington Post

Portretten