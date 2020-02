‘Dertien getuigen M17-proces blijven anoniem om veiligheidsrisico’s’

De identiteit van dertien getuigen in de rechtszaak omtrent het neerhalen van vlucht MH17 zal geheim blijven. Hiertoe heeft de rechter-commissaris besloten omdat de „gezondheid of veiligheid” van de getuigen in gevaar zou kunnen komen. Dat meldt Nieuwsuur dinsdagavond op basis van documenten van het Openbaar Ministerie.

Negen van de dertien anonieme getuigen zijn afgelopen jaar gehoord. De anderen zijn in 2018 en 2016 gehoord. Het is onduidelijk door wie of wat het dertiental bedreigd zou kunnen worden. Uit de stukken in handen van Nieuwsuur blijkt dat een veertiende persoon ook had gevraagd om anonimiteit. Dit verzoek is echter afgewezen omdat het onmogelijk zou zijn om de anonimiteit van de persoon in kwestie te waarborgen. Het is onduidelijk om wie het gaat en hoeveel getuigen er in totaal zijn.

Op 9 maart vindt de eerste zittingsdag in het MH17-proces plaats in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol. Het Openbaar Ministerie vervolgt de Russen Igor Girkin, Sergej Doebinski, Oleg Poelatov en de Oekraïner Leonid Chartsjenko voor betrokkenheid bij de ramp. Het OM legt de verdachten moord en doodslag van de 298 inzittenden van het vliegtuig ten laste. MH17 werd in 2014 boven Oekraïne uit de lucht geschoten met een Boek-raket van het Russische leger.

Volgens justitie heeft het viertal degenen die de raket afvuurden telefoons en informatie gegeven over het vliegtuig. Ook zouden zij betrokken zijn geweest bij het transport van de raket en het verbergen daarvan. De kans dat de vier verdachten ooit in de Nederlandse rechtbank zullen verschijnen, is klein. Ze bevinden zich momenteel in Rusland of gebied dat in handen is van Oekraïense separatisten.