De dokters zijn goed voorbereid

Door de besmettingen in Noord-Italië kwam het coronavirus ineens wel erg dichtbij, of niet zo dichtbij – dat hing af van welk nieuws je maandag keek. Het Jeugdjournaal begon met het woord „Italië”. Daarop volgde: „We praten je bij over de situatie dáár”, met nadruk op „dáár”. Er volgde een heldere uiteenzetting over de situatie, met de verzekering dat er in Nederland nog niemand besmet is, maar dat ‘de dokters’ overal op voorbereid zijn.

Hoesters

RTL Nieuws deed iets vergelijkbaars, inclusief een reportage over een Assense school die een uitwisseling met Rome afgelast zag. Daar waren ook RTV Drenthe en EenVandaag op afgekomen, zodat we dezelfde leerlingen op verschillende zenders hoorden uitleggen dat ze hun reeds ingepakte tas ook weer hadden moeten uitpakken – leven in het oog van de nieuwsstorm. RTL gaf advies aan mensen in risicogebieden. Handen wassen en „pas op voor oesters”. Oesters? Oh nee, ‘hoesters’.

Niet iedereen had een bordje ‘geen paniek’ boven het bureau hangen. Het NOS Journaal behandelde corona éérst als binnenlands nieuws. Met de scholieren in Assen, maar ook met een woordvoerder van Tui Reizen die stelde dat er geen reden was voor reispaniek omdat de Italiaanse skigebieden „heel ver” van Lombardije zouden liggen. Vervolgens huppelde men een stukje voor de feiten uit door een viroloog wat-als-vragen te stellen over besmettingen in Nederland. Toen pas kwam Italië-correspondent Mustafa Marghadi met een degelijke reportage over vooral de economische impact.

Spaanse en Mexicaanse griep

In EenVandaag nam een interview met oud-huisarts Ted van Essen groteske vormen aan. Na een inleiding over de Spaanse en de Mexicaanse griep, vroeg presentator Rik van de Westelaken: „Is deze pandemie te vergelijken met de Mexicaanse griep?” Van Essen begon een vriendelijke uiteenzetting: „Bij de Spaanse griep speelde mee dat de Eerste Wereldoorlog bezig was.” Van de Westelaken probeerde bij te sturen: „Dan is het dus meer iets als de Mexicaanse griep?” Een minuut later gooide hij de handdoek: „Even afwachten voor we vergelijkingen gaan maken.” Waarvan akte, zouden ze bij Promenade zeggen.

DWDD had een andere presentator van EenVandaag als tafeldame: Roos Moggré. Zij verklapte dat haar man die avond te gast zou zijn bij Jinek. „Want hij is deskundig…” gaf Matthijs van Nieuwkerk de voorzet, waarop Moggré vertelde dat het erop neerkwam dat hij Italiaan is, nu ja, hij was hier geboren uit Italiaanse ouders. Wel had Donatello de hele dag met Italië zitten bellen, al relativeerde Moggré óók dat dadelijk: „Italianen bellen sowieso veel en zijn enigszins hypochonder.”

In dit ballet van omroep-dwarsverbanden werd een ding duidelijk: als het coronavirus uitbreekt in de Nederlandse televisiewereld, hoeven er geen draconische maatregelen genomen te worden: die is altijd een beetje in quarantaine.

Kilo’s pasta

Donatello Piras (‘Italië-kenner’) deed het leuk hoor, bij Jinek: zijn oom was wezen hardlopen in het park in Milaan en de moeder van een vriendin had voor 180 euro aan pasta ingeslagen (Moggré had het eerder over een oma en 300 euro pasta). Ook legde hij helder uit dat de Italiaanse overheid eigenlijk best eensgezind en accuraat reageert.

Tegelijkertijd maakte Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) zich bij Op1 druk over de gebrekkige maatregelen van de Nederlandse overheid, tot Willemijn Veenhoven haar geduld verloor: „Maar wat wil u dan concreet?” Het antwoord was minder helder dan dat van virologe Anne Wensing op de vraag of het virus naar Nederland komt: „Ja.” Waarna de mededeling volgde waarmee de avond in het Jeugdjournaal was begonnen: de dokters zijn goed voorbereid.