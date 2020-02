China wil niet nog eens een epidemie en verbiedt handel in wilde dieren

China heeft maandag per direct de consumptie van wilde dieren verboden. Ook jagers, handelaren en transporteurs zullen „ernstig worden gestraft”, schrijft de staatskrant China Daily. De regering hoopt met deze maatregelen te voorkomen dat er na Covid-19 en SARS nog eens een ernstige virusziekte in China kan ontstaan.

Virologen vermoeden dat het coronavirus door een vleermuis is overgedragen op een wild dier in China, mogelijk een schubdier, en zo bij de mens is terechtgekomen. Schubdieren, die overigens ernstig zijn bedreigd, worden in traditionele Chinese geneesmiddelen verwerkt. Van SARS, de ziekte die in 2002 en 2003 bijna 800 levens eiste, wordt gedacht dat het virus ook afkomstig is van een vleermuis, en via een civetkat op mensen is overgedragen.

Veel van de eerste Covid-19-patiënten waren handelaren op de Huanan-markt in Wuhan, waar naast vis en pluimvee veel wilde dieren werden verkocht. De markt is inmiddels gesloten. In januari vaardigde de overheid al een tijdelijk verbod uit op de handel in wilde dieren.

Een deel van de Chinese bevolking hecht aan het eten van wilde dieren en het gebruik van dierlijke geneesmiddelen, al zijn veel soorten ook in China beschermd. De handhaving wordt, volgens de mededeling van maandag, versterkt. Ook dieren die worden gefokt maar niet algemeen zijn geaccepteerd als consumptiedier, zoals duiven en konijnen dat volgens het dagblad wel zijn, vallen onder de nieuwe regels. Medicinaal en wetenschappelijk gebruik van wilde dieren blijft wel toegestaan, maar onder strikte regulering. Het gebruik van schubdierschubben in geneesmiddelen was vorig jaar al verboden.

Ondergronds

Tijdens de SARS-epidemie verbood China ook de consumptie van wilde dieren, maar die maatregel was tijdelijk. Het besluit dat de partijtop maandag nam, zal in de wet worden vastgelegd. Experts vrezen dat als markten en webwinkels die wilde dieren verkopen worden gesloten, een deel van de handel ondergronds zal gaan.

De Chinese overheid heeft dinsdag verordonneerd dat gebieden met een laag risico op nieuwe Covid-19-besmettingen het gewone leven moeten hervatten en de economie weer op gang moeten helpen. Het land is nu opgedeeld in gebieden met laag, gemiddeld of hoog risico. Van de 508 nieuwe bevestigde ziektegevallen dinsdag in China waren er slechts negen buiten Hubei, de provincie waarvan virushaard Wuhan de hoofdstad is. In Hubei blijven voorlopig alle maatregelen van kracht.

