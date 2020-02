Bestuur NIBC gaat akkoord met bod door Amerikaanse Blackstone Group

NIBC wordt overgenomen door de Amerikaanse investeerder Blackstone. Het bestuur van de Nederlandse zakenbank heeft ingestemd met het gedane bod, zo werd dinsdagavond bekend. De overname zou in de tweede helft van het jaar rond moeten zijn, als de toezichthouders met de deal instemmen.

De Blackstone Group deed begin februari een „vrijwillig openbaar bod” aan de twee grootaandeelhouders van NIBC: Chris Flowers en Reggeborgh. Die accepteren respectievelijk 8,93 en 9,65 euro per aandeel. Blackstone wil de stukken van andere aandeelhouders voor 9,85 euro per aandeel inclusief dividend overnemen. Zo wordt NIBC op zo’n 1,4 miljard euro gewaardeerd. Bedoeling is om de Haagse bank van de beurs te halen.

Lees ook: Het was een kort beursritje voor zakenbank NIBC

Volgens NIBC-topman Paulus de Wit kan de bank met de nieuwe eigenaar groeien en nieuwe financiële diensten ontwikkelen, zoals zakelijke kredietverlening. In een verklaring stelt hij dat NIBC een „toonaangevende niche-speler in de bankenwereld” is. De onderneming, die in maart 2018 naar de beurs ging, publiceerde het nieuws over de overname tegelijk met de jaarcijfers. Daarin meldde de bank stabiele rente-inkomsten, ondanks de lage rentes in de markt.