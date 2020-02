Aantal gewonden aanval op Duits carnavalsfeest bijgesteld naar 52

Het aantal slachtoffers van de aanval op de carnavalsoptocht in het Duitse stadje Volkmarsen, is bijgesteld naar 52. Dat heeft de Duitse politie dinsdag bekendgemaakt. Eerder maakten de Duitse autoriteiten melding van dertig gewonden.

Onder de gewonden zijn achttien kinderen. Volgens Duitse media liggen 35 slachtoffers nog in het ziekenhuis, over hun toestand is weinig bekend.

Na het incident op maandag werd een 29-jarige Duitser aangehouden, hij was bekend bij de politie vanwege huisvredebreuk en belediging. De bestuurder zou met hoge snelheid door wegafzettingen van plastic linten zijn gereden. Over zijn motief is nog weinig duidelijk, maar de politie gaat ervan uit dat hij opzettelijk op de menigte is ingereden. De man was na het incident niet aanspreekbaar voor verhoor. Hij wordt nog behandeld aan zijn verwondingen.

In de zaak is nog een tweede arrestatie verricht. De man in kwestie wordt niet verdacht van medeplichtigheid, maar zou opnamen van het incident hebben gemaakt. Dit is onder de Duitse wet vanwege schending van de ‘hoogstpersoonlijke levenssfeer’ onder bepaalde omstandigheden strafbaar.

Aan de optocht maandag deden ongeveer zevenhonderd mensen mee. Bondskanselier Angela Merkel heeft haar steun aan de slachtoffers uitgesproken.

Correctie (25 februari 2020): In een eerdere versie van dit artikel werd gemeld dat de tweede aangehouden persoon een vrouw zou zijn. Het is een man. Dat is hierboven aangepast.