Weduwe Kobe Bryant houdt bedrijf verantwoordelijk voor helikopterongeluk

De weduwe van basketballegende Kobe Bryant klaagt het bedrijf aan dat eigenaar is van de helikopter aan waarmee Bryant samen met hun dochter en zeven anderen verongelukte. Dat meldt persbureau AP maandag. Vanessa Bryant stelt het bedrijf aansprakelijk voor het nalatige gedrag dat ze de piloot verwijt.

Volgens Vanessa Bryant heeft de piloot de weersomstandigheden niet goed ingeschat, had hij de vlucht moeten afbreken en heeft hij het voertuig niet goed bestuurd. Het was erg mistig op de ochtend dat de helikopter verongelukte eind januari. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht.

Maandag wordt in Los Angeles een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor Bryant, zijn dochter en de andere inzittenden die bij de crash om het leven kwamen. De bijeenkomst is in het Staples Center, het stadion van de Los Angeles Lakers, de club waar Bryant speelde.