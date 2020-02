Op mijn wandeling kom ik twee meisjes tegen van een jaar of negen, elk met een hondje aan de lijn. Ze staan voor een zebrapad te twijfelen of ze zullen oversteken. Een van hen spreekt mij aan en we maken een praatje over het eventuele gevaar. Dan vraag ik: maar waar woon jij dan? Ze antwoordt: ik woon in Tweehuizen. Omdat ik alleen bekend ben met Zevenhuizen en Vijfhuizen vraag ik: waar ligt dat? Dan zegt ze: ik woon in twee huizen, één bij mijn vader en één bij mijn moeder, hier vlakbij.

