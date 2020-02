Vrouw doet aangifte van mishandeling na opmerking over coronalied

Een 24-jarige vrouw uit Tilburg zegt afgelopen zaterdag belaagd te zijn door meerdere mannen in de lift van haar flat. Volgens het slachtoffer zongen vier of vijf mannen haar een lied toe over het coronavirus. Toen de vrouw, die een Chinese achtergrond heeft, hen vroeg daarmee op te houden zou ze zijn aangevallen. Ze doet dinsdag aangifte.

Bij het incident liep de vrouw een hersenschudding, een zwelling op haar hoofd en twee oppervlakkige krassen bij haar nek op. Het is onduidelijk wat er precies is gebeurd: de vrouw was zaterdag na de gebeurtenis niet in staat om dat te vertellen en zal pas dinsdag formeel aangifte doen. Wel zei ze eerder tegen agenten dat de mannen een mes hadden.

De vrouw roept haar belagers op zich te melden bij de politie, vertelde zij zondag aan RTL Nieuws. Ze noemt het carnavalslied dat de mannen zongen, ‘Voorkomen is beter dan Chinezen’, „superkwetsend”. „Het zet mensen aan tot racisme.”

Een politiewoordvoerder vertelt desgevraagd dat het onderzoek naar het incident „volop loopt”. De politie ondervraagt getuigen, bekijkt camerabeelden en doet buurtonderzoek. Zij hoopt dinsdag na de aangifte een duidelijker beeld te krijgen van de daders. De politie gaat er vooralsnog vanuit dat de mannen niet in de flat woonden maar daar op bezoek waren.