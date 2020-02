Voormalig filmproducent Weinstein schuldig aan verkrachting

De voormalige filmproducent Harvey Weinstein is maandag door een jury in New York schuldig bevonden aan verkrachting en aanranding. Dat melden internationale persbureaus. Weinstein kan maximaal 29 jaar cel krijgen. Van andere misdrijven, die hem levenslang hadden kunnen opleveren, werd hij vrijgesproken.

Volgens de jury is er voldoende bewijs dat Weinstein (67) zich in 2006 heeft opgedrongen aan Mimi Haleyi, een vrouw die voor hem werkte als productie-assistente. De Hollywood-magnaat dwong Haleyi in zijn appartement in Manhattan tot orale seks. De jury acht ook bewezen dat Weinstein zeven jaar later in een New Yorks hotel de actrice Jessica Mann heeft verkracht. Zelf heeft hij alle aantijgingen van seksueel misbruik altijd ontkend.

In het geval van drie andere aanklachten is Weinstein niet schuldig, oordeelde de jury. Twee daarvan gingen over predatory sexual assault, oftewel over de vraag of Weinstein een serieverkrachter is. Als hij daarvoor veroordeeld zou zijn, had hem een levenslange celstraf boven het hoofd gehangen.

Getuigenissen tijdens de rechtszaak van vier andere vrouwen die ook misbruikt zeggen te zijn door Weinstein, hadden de stelselmatigheid van Weinsteins daden moeten aantonen. Waarom dat niet is gelukt, moet nog blijken: de jury brengt de motivatie bij haar oordeel pas later naar buiten. De beschuldigingen van de vrouwen stonden niet op de tenlastelegging omdat ze waren verjaard.

Weinstein werd ook vrijgesproken van eerstegraads verkrachting van Mann. Hij was wél schuldig aan derdegraads verkrachting - het verschil is dat de dader bij die laatste variant minder geweld gebruikt. Op derdegraads verkrachting staat een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar. Omdat Weinstein voor het misbruik van Haleyi 25 jaar cel kan krijgen, kan hij dus in totaal voor 29 jaar achter de tralies verdwijnen. Op 11 maart oordeelt de rechter over de strafmaat.

Naar de gevangenis

Ondanks dat zijn straf nog bepaald zal worden, moet Weinstein van de rechter direct naar de gevangenis. De parketpolitie deed hem na het juryoordeel handboeien om en begeleidde hem de zaal uit. Weinstein komt niet meteen in een cel maar in de ziekenboeg: na een rugoperatie kampt de gevallen filmtycoon met een slechte gezondheid. In de rechtszaal maakte hij de voorbije weken steevast zijn opwachting met een looprek. Na zijn arrestatie in mei 2018 was hij vrijgekomen op borgtocht.

De zaak-Weinstein zorgde ruim twee jaar geleden voor de definitieve doorbraak van de #MeToo-beweging. Als baas van productiemaatschappijen Miramax en The Weinstein Company stond Weinstein decennialang aan de top van de machtspiramide in Hollywood. Al jaren gonsden er geruchten over seksueel wangedrag van de producent. Onthullingen in The New York Times en The New Yorker eind 2017 betekenden zijn ondergang. Tientallen vrouwen beschuldigden hem de afgelopen jaren van ongepast gedrag, aanranding en verkrachting. In de meeste gevallen leidde dat niet tot een strafzaak.

Weinsteins veroordeling toont volgens hoofdaanklager Cyrus Vance jr. aan dat slachtoffers van seksueel misbruik tegenwoordig beter worden gehoord. „Een nieuwe dag is aangebroken, omdat Harvey Weinstein eindelijk zijn verantwoording moet afleggen voor de misdaden die hij heeft gepleegd.” Weinsteins advocaat zegt in beroep te gaan tegen het besluit van de jury, die uit zeven mannen en vijf vrouwen bestaat en er vijf dagen over deed om tot een oordeel te komen.