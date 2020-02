Twee nominaties NRC voor journalistieke prijs De Loep

NRC is twee keer genomineerd voor een loep, de prijs voor de beste onderzoeksjournalistiek van Nederland en Vlaanderen. Dat heeft de Vereniging van Onderzoeksjournalisten (VVOJ) maandag bekendgemaakt. Trouw-redacteur Joop Bouma krijgt een speciale Oeuvreprijs.

In de categorie Opsporende Onderzoeksjournalistiek dingen Kees Versteegh en Jannie Schipper mee voor hun onderzoek naar het Nederlandse bombardement op Hawija samen met Ben Meindertsma Lex Runderkamp van de NOS. In deze categorie is Zembla twee keer genomineerd, waarvan één keer met Follow the Money.

Andreas Kouwenhoven is genomineerd in de categorie Signalerende Onderzoeksjournalistiek met zijn onderzoek naar het islamitisch onderwijs samen met Milena Holdert van Nieuwsuur. In deze categorie behaalde Nieuwsuur nog een nominatie met het onderzoek naar de handel in paspoorten op Malta. Ook het Financieele Dagblad kreeg een nominatie samen met de Vlaamse krant De Tijd.

De VVOJ roemt het werk van Joop Bouma. „Bouma bereikt deze zomer de pensioengerechtigde leeftijd en kan terugkijken op een glanzende loopbaan als onderzoeksjournalist met tal van belangrijke publicaties”, aldus de VVOJ. Vorig jaar werd hij samen met Jet Schouten uitgeroepen tot Journalist van het Jaar voor hun onderzoek naar medische implantaten.