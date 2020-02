TripAdvisor blokkeert recensies voor Britse ‘attractie’: gat in muur

Een gat in een muur in het Britse Ilkeston is op Tripadvisor zo’n populaire toeristische attractie geworden, dat de website voorlopig geen recensies meer plaatst van de ‘bezienswaardigheid’. Het gat is dankzij 62 veelal lovende beoordelingen uitgegroeid tot de op drie na hoogst gewaardeerde trekpleister van het dorp.

Het ronde gat zit in een klein muurtje dat de pinautomaat van een naastgelegen bankfiliaal moet afschermen - het heet op TripAdvisor dan ook het ‘NatWest Hole’, naar de bankketen in kwestie. „Ik heb de schoonheid van het NatWest Hole urenlang bewonderd. Gemakkelijk vergelijkbaar met het geweldige wonder van Stonehenge, of zelfs de piramides”, schrijft één van de beoordelaars. Een ander noemt het ontwerp „glorieus” en „een absoluut toonbeeld van de Britse architectuur”.

Afgelopen weekend trok de muur veel media-aandacht, wat leidde tot meer online grappen. De website besloot in te grijpen, omdat sommige recensies geplaatst zouden zijn door mensen die de NatWest Hole niet daadwerkelijk bezocht hadden. Bezoekers die wél een „persoonlijke ervaring” bij de attractie hebben, mogen volgens Tripadvisor later alsnog een beoordeling achterlaten.

Attracties in Ilkeston die nog wel openstaan voor beoordelingen, zijn bijvoorbeeld het Erewash Museum - waar historische objecten en een modelspoorbaan te bewonderen zijn - en een oude brug. De nieuwste recensie bij die laatste bezienswaardigheid: „Mooie brug, maar niet zo mooi als het NatWest Hole.”