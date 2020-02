Tientallen uiterst kostbare wijnen gestolen uit Deens sterrenrestaurant

Vorige week kreeg het Deense restaurant Formel B te horen dat het zijn Michelinster behoudt, nu zitten de eigenaren in de zorgen. Dieven zijn er in de nacht van zaterdag op zondag vandoor gegaan met vijftig à zestig flessen dure wijn uit de kelder van het etablissement. De „onvervangbare” wijnen hebben een omgerekende waarde van ruim 200.000 euro, zegt een van de uitbaters maandag tegen het Deense persbureau Ritzau.

De inbrekers drongen eerst een naast Formel B gevestigde wijnhandel binnen. In de flessen daar waren ze niet geïnteresseerd: ze gingen naar het souterrain en sloegen een gat in de muur. Zo kwamen ze de wijnkelder van Formel B binnen. Eigenaar Kristian Arpe-Møller kwam erachter dat zijn wijnen weg waren toen hij werd gebeld door zijn buurman, die de inbraak in zijn zaak had opgemerkt. „Het leek de Olsen-bende wel”, aldus Arpe-Møller, verwijzend naar een Deense reeks misdaadfilms over een groep criminelen die op allerlei kolderieke manieren hun slag proberen te slaan.

Formel B wordt in de Michelingids aangeprezen om zijn verfijnde selectie wijnen uit de Bourgogne. Precies die flessen zijn gestolen, laten de eigenaren zien op Facebook. Het gaat bijvoorbeeld om een Romanée-Conti van Domaine de la Romanée-Conti uit 2014, een fles die zo’n 15.000 euro waard is.

‘Allemaal verdwenen’

Arpe-Møller en zijn compagnon Rune Jochumsen zijn flink ondersteboven van de inbraak, schrijven ze in hun Facebookbericht. „Het is een wijncollectie die nagenoeg niet te vervangen is. Jarenlang hebben we de wijnen verzameld en nu zijn ze in één nacht allemaal verdwenen.”

Wat de dieven aanmoeten met hun buit, is de vraag. Volgens Arpe-Møller zijn de flessen niet eenvoudig te verkopen. „Het is net als met kunst en dure horloges”, zegt hij tegen Ritzau. „Deze wijnen zijn zo zeldzaam, dat je heel veel verstand van zaken moet hebben om ze aan iemand kwijt te kunnen.” Daarom vermoedt de restauranteigenaar dan ook dat de wijndieven op bestelling te werk zijn gegaan. „Ze hadden het specifiek gemunt op onze zeldzaamste, duurste wijnen.”

De politie in Kopenhagen heeft sporen verzameld op de plaats delict en onderzoekt de zaak. Tot aanhoudingen heeft dat nog niet geleid. Formel B gaat maandagavond gewoon open.