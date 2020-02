Onterechte subsidies zorg werden niet teruggevorderd op Pluryn

Pluryn, de Gelderse zorgorganisatie die in zware financiële problemen verkeert, heeft in voorgaande jaren miljoenen euro’s aan onterechte subsidies ontvangen. Het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport (VWS) besloot vorig jaar dat de organisatie dat geld niet hoefde terug te betalen, schrijft het platform Follow the Money (FTM) maandag in een onderzoek naar die subsidiegelden.

Het gaat om steun die vanaf 2015 beschikbaar werd gesteld aan instellingen om de decentralisatie van de jeugdzorg mogelijk te maken. De zorgorganisaties konden van de subsidies gebruik maken om de extra kosten te compenseren. FTM onderzocht de subsidies die werden uitgekeerd aan Stichting Intermetzo, dat in 2016 fuseerde met Pluryn. Het ontving de steun eerst als losse organisatie. Ook nadat Intermetzo onderdeel was geworden van Pluryn, ging de subsidie door.

Volgens FTM gaf het ministerie VWS tussen 2015 en 2018 32 miljoen euro subsidie aan de zorginstelling. In 2018 bleek dat voor ruim 20 miljoen euro geen verantwoording kon worden gegeven en dat zeker 3,9 miljoen euro daarvan ‘onrechtmatig’ is geweest. Een woordvoerder van ministerie heeft aan het onderzoeksplatform en NRC bevestigd dat een deel van het onverantwoorde bedrag zou kunnen worden teruggevorderd op Pluryn.

Uit een e-mail uit november die FTM heeft ingezien blijkt dat het ministerie besloot de subsidies niet terug te vorderen. Volgens de onderzoeksjournalisten zijn geen voorwaarden gesteld aan de kwijtschelding. Het ministerie heeft „in principe de bevoegdheid subsidies terug te vragen, maar kan ook besluiten dat niet te doen”, aldus een woordvoerder zondagavond tegen NRC. Follow the Money citeert dat de beslissing vooral gebaseerd was op het willen garanderen van „continuïteit van de zorg”.

Financiële problemen Pluryn

Een woordvoerder van VWS zegt tegen NRC dat „in de situatie waarin Pluryn verkeerde” na de overname van Intermetzo en de controle van de subsidies, „juist een liquiditeitsprobleem zou ontstaan” voor de zorginstelling. „Dan zou het probleem dat de subsidies moesten verhelpen, eigenlijk verschuiven. Bij Pluryn waren destijds zo’n vijf-, zesduizend patiënten voor wie ook zorg moest worden gedragen.”

Zorginstelling Pluryn kwam later alsnog in opspraak vanwege geldproblemen. Vorig jaar werd bekend dat de organisatie over 2018 grote verliezen had geleden. In december werd daarom besloten om een ander onderdeel, jeugdzorginstelling de Hoenderloo Groep, te sluiten.